Будет минус 38: новосибирцев ждёт очень холодная ночь

Но к концу недели в городе немного потеплеет

Завтра утром в Новосибирске возможны морозные туманы и изморозь
Завтра утром в Новосибирске возможны морозные туманы и изморозь


Новосибирские синоптики дали прогноз на ближайшие дни — грядущая ночь станет самой холодной на неделе.


«Антициклон, то есть область высокого атмосферного давления, сформированная арктическим воздухом, опускается в более южные широты. И в ближайшую ночь он должен располагаться центром над районами Новосибирской и Томской областей. Поэтому, похоже, эта ночь будет самой холодной за последние дни», — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.


По Новосибирской области синоптики ждут от –33 до –38 градусов ночью. Дневные температуры будут в интервале от –22 до –27, по востоку области — до –32 градусов.


В Новосибирске ночью будет –30...–32 градуса, в пригороде — минус 36 градусов. Днём ожидается около 26 градусов ниже ноля.


Осадки маловероятны, считают синоптики и ждут в утренние часы морозные туманы и изморозь.


«Дальше мы рассчитываем, что этот очаг холода и антициклон будет отходить в восточном направлении, на районы Красноярского края, и морозы постепенно будут ослабевать», — отметил Ягудин.


Предполагается, что к пятнице, 7 декабря, морозы ослабнут до минус 20–25 градусов, по востоку области — до минус 30 градусов, дневные — до –15...–20 при слабом ветре.


Накануне НГС рассказывал также о прогнозе на весь декабрь.

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