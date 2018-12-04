После смертельной аварии на дамбе ГЭС появились экипажи ГИБДД — они останавливают почти всех

О двух экипажах ГИБДД в редакцию сообщил очевидец

Сотрудники ГИБДД усилили контроль за дорогой после смертельного ДТП





Сегодня, 4 декабря, на дамбе ГЭС в Советском районе Новосибирска появились два экипажа ГИБДД — они останавливали автомобилистов, едущих в сторону левого берега.





Информацией об этом с редакцией НГС поделился очевидец Олег.





В городской автоинспекции корреспонденту НГС подтвердили информацию об усилении экипажей на этом участке дороги между микрорайонами Шлюз и ОбьГЭС.





«Данному участку дороги уделено максимальное внимание. Работают экипажи. В том числе после вчерашней аварии [был усилен контроль]», — пояснил корреспонденту НГС инспектор пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.





Вчера, 3 декабря, на плотине ГЭС автомобиль такси попал в аварию с грузовиком: в результате аварии погибли пассажирка и водитель такси. Позже в Госавтоинспекции рассказали, что у легковушки была изношена резина на колёсах.