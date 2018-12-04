После смертельной аварии на дамбе ГЭС появились экипажи ГИБДД — они останавливают почти всех
О двух экипажах ГИБДД в редакцию сообщил очевидец
Сегодня, 4 декабря, на дамбе ГЭС в Советском районе Новосибирска появились два экипажа ГИБДД — они останавливали автомобилистов, едущих в сторону левого берега.
Информацией об этом с редакцией НГС поделился очевидец Олег.
В городской автоинспекции корреспонденту НГС подтвердили информацию об усилении экипажей на этом участке дороги между микрорайонами Шлюз и ОбьГЭС.
«Данному участку дороги уделено максимальное внимание. Работают экипажи. В том числе после вчерашней аварии [был усилен контроль]», — пояснил корреспонденту НГС инспектор пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.
Вчера, 3 декабря, на плотине ГЭС автомобиль такси попал в аварию с грузовиком: в результате аварии погибли пассажирка и водитель такси. Позже в Госавтоинспекции рассказали, что у легковушки была изношена резина на колёсах.
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Александр Сильченко
Фото Густаво Зырянова