«Что-то падает из космоса»: в небе над Новосибирском пронеслась яркая точка

Летающий объект был виден в городе и пригородах

Горожане заметили летящую точку в небе над Новосибирском — её было видно и с правого, и с левого берегов Оби, а также в пригороде Новосибирска.





Видеозаписи со светящимся объектом, который пересекает небо, в редакцию НГС прислали несколько читателей.





«Что-то летело в небе в 18:40. [Явление] было видно на МЖК, во дворе улицы Татьяны Снежиной, 45», — уточнила автор одного из видео Ольга.









Похожее видео в редакцию прислала Марина Ашихмина, отметив, что наблюдала явление в небе над селом Репьёво в 19:30.





При этом одна из читательниц сообщила, что объект, который она наблюдала вчера вечером в районе Гусинобродского шоссе, — это ракета, взлетевшая с космодрома Байконур.









Наблюдения читателей НГС совпали по времени с запуском ракеты с космодрома Байконур. Согласно информации на сайте Роскосмоса, 3 декабря в 14:31 по Москве (в 18:31 по новосибирскому времени) стартовала ракета «Союз-ФГ».





На прошлой неделе в небе над Новосибирском горожане увидели яркую зелёную вспышку — в планетарии сообщили, что это было падение яркого метеора со вспышкой. В 2015 году новосибирцы видели пугающее туманное пятно — наутро выяснилось, что это была часть межконтинентальной ядерной ракеты.