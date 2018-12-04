Миллионы за халупу: власти выкупили 20 домов под строительство нового моста

С мнением жильцов о заниженной цене домов в ГКУ «Мост» не согласны

В зону строительства моста на левом берегу попало больше 80 частных домов





Власти Новосибирской области выкупили 20 частных домов из 84, которые попали под снос из-за строительства четвёртого моста. Об этом корреспонденту НГС рассказал начальник ГКУ «Мост», которое готовит площадку под строительство моста, Валерий Жарков.





«Полное возмещение — это земельный участок, постройки, на нём находящиеся, бани, погреба, даже туалет, зелёные насаждения. <...> Суммы разные в зависимости от площади, потому что у некоторых двухэтажные дома.





3,5-3,8 миллиона рублей — это самые маленькие дома. В среднем если смотреть, то это около 5 миллионов», — объяснил Валерий Жарков.







По его словам, возмущение жителей вызвала цена дома, отдельная от стоимости всего остального на участке, поэтому суммы, на которые они жаловались, казались небольшими. Сейчас ГКУ «Мост» подготовило 36 соглашений об изъятии недвижимости «для государственных нужд», а по 20 — уже произвели выплаты.





Недавно жильцы домов на улице Большой, которые попали под снос, рассказали, что начали получать протоколы оценки своего имущества и оказались недовольны деньгами, которые им предлагают. Один из домов, который несколько лет назад пострадал от пожара, власти, со слов жильцов, оценили в 87 тысяч рублей. В ГКУ «Мост» рассказали, что вместе с земельным участком, домом и постройками его полная стоимость достигает 2,6 миллиона рублей.





«Как правило, недовольство наблюдается у правообладателей неблагоустроенных домовладений, владельцев домов малой площади, владельцев долей в праве общедолевой собственности на строения малой площади, владельцев небольших земельных участков, владельцев самовольных построек, получивших в судебном порядке отказ в оформлении незаконной постройки, владельцев, осуществивших самозахват земельных участков с постройками и осуществляющих их использование без оформления документов. Стоимость изымаемого имущества определена независимыми оценщиками на основании отчёта о рыночной стоимости объектов оценки, в соответствии с требованиями законодательства РФ <...>», — подчеркнули в ГКУ.





Площадку под строительство четвёртого моста планируют подготовить к 2020 году — работы здесь начали в конце сентября. Новый мост, который хотят сделать платным, должен соединить площадь Будагова с площадью Труда 5-километровой магистралью.