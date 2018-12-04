Машинам холодно: новосибирцы с замёрзшими авто начали записываться на отогрев
Первые морозы привели к всплеску заказов на услуги отогрева
Из-за морозов во вторник, 4 декабря, в Новосибирске вырос спрос на услуги по отогреву автомобилей.
Как рассказали корреспонденту НГС в выездной службе техпомощи и эвакуации автомобилей «Автопомощь», всплеск заявок на отогрев машин начался с сегодняшнего утра. Цена на услугу отогрева автомобиля здесь начинается от 2000 рублей. В стоимость услуги включена эвакуация автомобиля в тёплый бокс.
«За сегодняшнее утро поступило около 9 вызовов на отогрев автомобилей. Вчера было не так много, 5 всего. Сегодня холода ударили, стали звонить. Честно говоря, с частного сектора вызовы вообще не поступают. Чаще всего набирают водители, припарковавшие автомобили во дворах», — сообщили в справочной «Автопомощи».
В специализированном сервисном центре по авторемонту и обслуживанию автомобилей SoSavto отметили, что к ним начали обращаться с понедельника. «[Вызовы] поступали. Начали обращаться со вчерашнего дня. По числу сориентировать не могу. В сравнении с прошедшим днём примерно одинаковое количество звонков», — уточнили в справочной SoSavto.
Дежурный ещё одной службы эвакуации автомобилей также подтвердил, что за сегодняшнее утро увеличилось число обращений с просьбой отогреть автомобиль. «Конечно, увеличилось количество вызовов автопомощи на процентов 15 [по сравнению] с понедельником. Если холода ударят сильнее — вызовов будет ещё больше. Обычно звонят автовладельцы, чьи автомобили всю ночь простояли на улице вне парковок», — пояснили в компании.
Синоптики рассказали, какой будет погода в декабре и когда ждать самые сильные холода — в первую декабрьскую неделю на город рухнут 40-градусные морозы.
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Дмитрий Здорников
Фото Александра Ощепкова