У москвича в Новосибирске украли фотоаппарат за 2 миллиона

Подозреваемого поймали через 3 дня после кражи

Украденный фотоаппарат подозреваемый отнёс в ломбард
Украденный фотоаппарат подозреваемый отнёс в ломбард


Полицейские задержали жителя Новосибирска, который украл у туриста из Москвы фотоаппарат стоимостью 2 миллиона рублей.


По информации пресс-службы Главного управления МВД по Новосибирской области, инцидент произошёл 30 ноября на улице Каменской в Центральном районе Новосибирска. По информации полицейских, у потерпевшего украли фотоаппарат фирмы Nikon, а также аксессуары к нему.


«В вечернее время потерпевший находился в кафе, расположенном на улице Каменской, при выходе из которого обнаружил пропажу из рюкзака фотоаппарата и денег. <…> сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого в совершении данного преступления. Им оказался 22-летний житель Первомайского района, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности. Выяснилось, что похищенный фотоаппарат задержанный сдал в ломбард, а денежные средства потратил на собственные нужды», — пояснили в пресс-службе областного управления полиции, добавив, что подозреваемого задержали 2 декабря.


Сейчас по факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража). Полицейские ищут похищенное имущество и продолжают расследование.


Недавно новосибирские полицейские разоблачили ревнивую сибирячку, которая инсценировала квартирную кражу, чтобы отомстить своему возлюбленному.

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