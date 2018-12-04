«Первые дни выходила на связь»: в Советском районе пропала 30-летняя женщина

Полиция обратилась за помощью к поисковому отряду

Девушка пропала 26 ноября, но сначала она связывалась с близкими 
Девушка пропала 26 ноября, но сначала она связывалась с близкими 

В Новосибирске полицейские попросили помощи в поисках Юлии Воробьёвой, которая пропала 26 ноября в Советском районе города — первые дни она выходила на связь.


«Данная гражданка разыскивается сотрудниками полиции отдела № 10 "Советский". Изначально известно, что она выходила на связь, но в настоящее время перестала. Скорее всего, она где-то недалеко, ну так предполагают. Мать [девушки] забеспокоилась и обратилась в полицию», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.


Также информацию о пропавшей опубликовал поисковой отряд «Маяк». По словам заместителя руководителя отряда Юлии Никандровой, за помощью к отряду обратились из отдела полиции. «Полиция сообщила приметы: на вид 25 лет, среднего роста, полного телосложения, волосы тёмно-русые, вьющиеся, длиной ниже плеч, глаза карие. Была одета в вязаную шапку со стразами впереди, темно-синюю куртку с капюшоном и чёрные сапоги до колен», — уточнила Юлия Никандрова.


Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Юлии, полиция просит позвонить в отдел полиции № 10 «Советский» в отдел розыска — 232–18–69 или дежурную часть — 232–19–02.


26 ноября в Новосибирске нашлась молодая мать, пропавшая 24 октября, — она встретила в городе мужчину и перестала выходить на связь.

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