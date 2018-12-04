«Первые дни выходила на связь»: в Советском районе пропала 30-летняя женщина
Полиция обратилась за помощью к поисковому отряду
В Новосибирске полицейские попросили помощи в поисках Юлии Воробьёвой, которая пропала 26 ноября в Советском районе города — первые дни она выходила на связь.
«Данная гражданка разыскивается сотрудниками полиции отдела
Также информацию о пропавшей опубликовал поисковой отряд «Маяк». По словам заместителя руководителя отряда Юлии Никандровой, за помощью к отряду обратились из отдела полиции. «Полиция сообщила приметы: на вид 25 лет, среднего роста, полного телосложения, волосы тёмно-русые, вьющиеся, длиной ниже плеч, глаза карие. Была одета в вязаную шапку со стразами впереди, темно-синюю куртку с капюшоном и чёрные сапоги до колен», — уточнила Юлия Никандрова.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Юлии, полиция просит позвонить в отдел полиции №
26 ноября в Новосибирске нашлась молодая мать, пропавшая 24 октября, — она встретила в городе мужчину и перестала выходить на связь.
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Дмитрий Здорников
Фото предоставлено Юлией Никандровой