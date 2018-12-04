Нептун идёт на сближение с Марсом: новосибирцы смогут увидеть это в небе

Планеты разделяет 4 миллиарда километров

Планеты можно будет увидеть в созвездии Водолея в южной части неба
Планеты можно будет увидеть в созвездии Водолея в южной части неба


В пятницу, 7 декабря, произойдёт достаточно редкое и интересное для астрономов-наблюдателей событие — тесное сближение на небе двух планет: Марса и Нептуна.


«Две планеты будут разделены на небе промежутком всего в 2 угловые минуты — это в 15 раз меньше размера диска Луны. К сожалению, Нептун находится далеко от Земли и почти никогда не виден невооружённым глазом. Однако при таком тесном соединении обе планеты могут одновременно попасть в поле зрения телескопа», — рассказал корреспонденту НГС замдиректора новосибирского планетария по научно-методической работе Илья Орлов.


Обе планеты лучше всего наблюдать при хорошей погоде вечером в созвездии Водолея, максимальная высота над горизонтом — около 27 градусов — достигается на южном небе примерно в 19:30 местного времени.


«Стоит отметить, что на самом деле Марс и Нептун разделены колоссальным расстоянием — более 4 миллиардов километров, и они сближаются только с точки зрения земного наблюдателя. И, разумеется, это красивое астрономическое явление никак не повлияет на жизнь и самочувствие людей на Земле», — пояснил Орлов.


7 декабря в 19:30 Большой новосибирский планетарий приглашает любителей астрономии — если позволит погода, посетители смогут посмотреть на соединение планет.


В июне астрономы наблюдали за Сатурном, когда он выстраивался в одну линию с Солнцем и Землёй.

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