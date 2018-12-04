Новосибирцы опаздывают на работу из-за длинной пробки на Большевистской
Огромный затор растянулся на правом берегу
Утром во вторник, 4 декабря, новосибирские водители встали в длинную пробку на Бердском шоссе в Октябрьском и Первомайском районах Новосибирска.
Сложный затор в 8:30 собрался на улице Большевистской при движении в сторону центра — пробка растянулась на 7 километров. Скорость машин в потоке не превышала 5 км/ч.
На прилегающих дорогах Яндекс.Карты также отмечают ряд медленных пробок: они образовались на улице Немировича-Данченко, Первомайской, Блюхера и проспекте Карла Маркса. Серьёзные заторы собрались на улице Станиславского, площади Труда и проезде Энергектиков. Сложная дорожная обстановка наблюдается на Коммунальном и Димитровском мостах.
На правом берегу собрались пробки на улицах Ипподромской и Богдана Хмельницкого. Дорожную обстановку значительно осложняют несколько ДТП и буксующие на подъёмах большегрузы.
В целом уровень пробок на дорогах Новосибирска оценивается в 9 баллов.
С началом морозов и гололёда пробки в Новосибирске всё чаще стали достигать максимального уровня 10 баллов.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!
Подписывайтесь на наш Twitter и читайте главные новости Новосибирска всего в 280 символах (на самом деле мы укладываемся в 140).
Александр Сильченко
Фото Густаво Веласкеса из архива НГС (1), скриншот yandex.ru/maps (2)