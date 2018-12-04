Новосибирцы опаздывают на работу из-за длинной пробки на Большевистской

Уровень пробок в Новосибирске достиг 9 баллов





Утром во вторник, 4 декабря, новосибирские водители встали в длинную пробку на Бердском шоссе в Октябрьском и Первомайском районах Новосибирска.





Сложный затор в 8:30 собрался на улице Большевистской при движении в сторону центра — пробка растянулась на 7 километров. Скорость машин в потоке не превышала 5 км/ч.





На прилегающих дорогах Яндекс.Карты также отмечают ряд медленных пробок: они образовались на улице Немировича-Данченко, Первомайской, Блюхера и проспекте Карла Маркса. Серьёзные заторы собрались на улице Станиславского, площади Труда и проезде Энергектиков. Сложная дорожная обстановка наблюдается на Коммунальном и Димитровском мостах.





На правом берегу собрались пробки на улицах Ипподромской и Богдана Хмельницкого. Дорожную обстановку значительно осложняют несколько ДТП и буксующие на подъёмах большегрузы.





В целом уровень пробок на дорогах Новосибирска оценивается в 9 баллов.





Скорость машин в потоке на некоторых участках упала до 5 км/ч





С началом морозов и гололёда пробки в Новосибирске всё чаще стали достигать максимального уровня 10 баллов.