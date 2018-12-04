У ЦУМа погасли светофоры: собирается пробка
Специалисты СМЭУ уже начали ремонт светофоров
Утром во вторник, 4 декабря, на перекрёстке проспекта Димитрова и Вокзальной магистрали в Железнодорожном районе Новосибирска погасли светофоры.
Отметка о неработающем светофоре появилась на Яндекс.Картах в 6:39. В Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении информацию об отключении светофора подтвердили.
«Да, мы ремонтируем. Что случилось, пока не знаем», — коротко сообщили корреспонденту НГС в СМЭУ.
Согласно сервису Яндекс.Пробки, движение по перекрёстку было затруднено незначительно. Скорость машин в потоке не превышала 20 км/ч.
В конце июля из-за отключения электричества перестали работать светофоры сразу на четырёх перекрёстках в Заельцовском районе.
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Александр Сильченко
Фото Александра Ощепкова (1), скриншот yandex.ru/maps (2)