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На 10 тысяч меньше: в Сибири сократилось число новорожденных

Всего с января по сентябрь этого года в Новосибирской области родилось 24 632 ребенка

В 2018 году в Новосибирской области родилось на 10,2 тысячи меньше человек, чем в 2017 году
В 2018 году в Новосибирской области родилось на 10,2 тысячи меньше человек, чем в 2017 году


В 2018 году жительницы Новосибирской области стали реже рожать детей, но при этом все равно вывели регион в тройку самых плодовитых в Сибири.


«По предварительным данным, во всех регионах Сибирского федерального округа зафиксирован спад рождаемости. За январь — сентябрь 2018 года в округе родилось 169,1 тысячи младенцев, что на 10,2 тысячи (5,7%) меньше, чем за соответствующий период 2017 года», — сообщили в Новосибирскстате.


В Новосибирской области рождаемость упала на 6,3% по сравнению с январём — сентябрём 2017 года. Всего за это время новосибирские женщины родили 24 632 ребенка.


По числу новорожденных Новосибирская область занимает второе место в Сибири после Красноярского края, где с января по сентябрь на свет появилось 25 217 младенцев.


Ранее НГС сообщал о том, что этой весной в Новосибирске родилась четверня: три девочки и мальчик. «Поначалу, конечно, в шоке были. <…> А сейчас мы рады. И все восхищаются, завидуют нам — знакомые, незнакомые, на работе, да и просто в соцсетях», — рассказывала мать детей Марина Стеклова.


Позже власти Новосибирска сдали этой семье в аренду трёхкомнатную муниципальную квартиру на «Родниках».

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