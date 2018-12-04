«Северное сияние»: новосибирцев заворожило необычное вечернее небо

Оптическое явление заметили в Краснообске и на Затулинке

Свечение появилось в небе примерно в 11 часов вечера





Вечером 3 декабря горожане заметили световые столбы в небе над Новосибирском. Фотографии с разноцветным небом в редакцию НГС прислали читатели:







«Над Краснообском возникло необычное природное явление, напоминающее северное сияние — световые столбы. Очень красивое зрелище посчастливилось наблюдать жителям ВАСХНИЛа около 11 часов вечера», — сообщила жительница поселка Екатерина Сагалаева.







«Сияние» видели на левом берегу









В это же время подобное явление видела и жительница Затулинского жилмассива.











Если вы тоже стали свидетелями редкого явления в вечернем небе, присылайте видео в нашу редакцию через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00 или на почту news@ngs.ru.







На прошлой неделе жители города заметили яркую вспышку над Новосибирском: падающее нечто было видно и на правом, и на левом берегу.