«Северное сияние»: новосибирцев заворожило необычное вечернее небо
Оптическое явление заметили в Краснообске и на Затулинке
Вечером 3 декабря горожане заметили световые столбы в небе над Новосибирском. Фотографии с разноцветным небом в редакцию НГС прислали читатели:
«Над Краснообском возникло необычное природное явление, напоминающее северное сияние — световые столбы. Очень красивое зрелище посчастливилось наблюдать жителям ВАСХНИЛа около 11 часов вечера», — сообщила жительница поселка Екатерина Сагалаева.
В это же время подобное явление видела и жительница Затулинского жилмассива.
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На прошлой неделе жители города заметили яркую вспышку над Новосибирском: падающее нечто было видно и на правом, и на левом берегу.
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Маша Вьюн
Фото (1,4) Мария Копалкина, (2,3) Екатерина Сагалаева