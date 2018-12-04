Олимпийская чемпионка приехала в Новосибирск, чтобы провести массовую гонку имени себя
На закрытие Кубка в Новосибирске ждут ещё одну олимпийскую чемпионку
Первый этап Кубка Анны Богалий – SKIMiR официально откроется 11 декабря в Новосибирске — за призы олимпийской чемпионки поборются более 500 юных биатлонистов России и Казахстана.
«В этом году мы стартуем в Новосибирске. Получилось по календарю это во второй раз в году. <...> Сейчас заявлено 27 регионов [России] и команда из Казахстана. Мы ограничили количество участников из-за светового дня. Зима у нас забирает утром минут 40», — заявила сегодня Анна Богалий.
Соревнования проходят среди 4 возрастных групп, участвуют биатлонисты от 10 до 17 лет. Спортсмены будут состязаться в спринте, индивидуальной гонке и смешанных эстафетах. Первая гонка пройдёт 13 декабря.
Ежегодно Кубок посещают именитые олимпийские чемпионы, но сейчас, пока идёт соревновательный сезон, известные биатлонисты не могут встретиться с начинающими спортсменами. Однако Анна Богалий пообещала, что на закрытие прилетит олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина.
«Ирина Константиновна с мигалками от аэропорта приедет хоть на закрытие, хоть день и будет насыщенным», — добавила Анна Богалий.
Справка: Анна Богалий — российская биатлонистка, двукратная олимпийская чемпионка в эстафете. Спортсменка родилась в посёлке Вожега Вологодской области, но много лет выступала на российских и международных соревнованиях в составе сборной Новосибирской области. Впервые Кубок Анны Богалий – SKIMiR прошёл в 2013 году в Новосибирске.
В прошлом году всего в различных этапах Кубка участвовали более 1500 молодых биатлонистов. В этом году организаторы обещают, что число участников будет более 2000 человек.
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Дарья Януш
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