Олимпийская чемпионка приехала в Новосибирск, чтобы провести массовую гонку имени себя

Анна Богалий проводит Кубок в 7-й раз





Первый этап Кубка Анны Богалий – SKIMiR официально откроется 11 декабря в Новосибирске — за призы олимпийской чемпионки поборются более 500 юных биатлонистов России и Казахстана.





«В этом году мы стартуем в Новосибирске. Получилось по календарю это во второй раз в году. <...> Сейчас заявлено 27 регионов [России] и команда из Казахстана. Мы ограничили количество участников из-за светового дня. Зима у нас забирает утром минут 40», — заявила сегодня Анна Богалий.







Соревнования проходят среди 4 возрастных групп, участвуют биатлонисты от 10 до 17 лет. Спортсмены будут состязаться в спринте, индивидуальной гонке и смешанных эстафетах. Первая гонка пройдёт 13 декабря.





Ежегодно Кубок посещают именитые олимпийские чемпионы, но сейчас, пока идёт соревновательный сезон, известные биатлонисты не могут встретиться с начинающими спортсменами. Однако Анна Богалий пообещала, что на закрытие прилетит олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина.





«Ирина Константиновна с мигалками от аэропорта приедет хоть на закрытие, хоть день и будет насыщенным», — добавила Анна Богалий.







Справка: Анна Богалий — российская биатлонистка, двукратная олимпийская чемпионка в эстафете. Спортсменка родилась в посёлке Вожега Вологодской области, но много лет выступала на российских и международных соревнованиях в составе сборной Новосибирской области. Впервые Кубок Анны Богалий – SKIMiR прошёл в 2013 году в Новосибирске.





В прошлом году всего в различных этапах Кубка участвовали более 1500 молодых биатлонистов. В этом году организаторы обещают, что число участников будет более 2000 человек.

