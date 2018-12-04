Олимпийская чемпионка приехала в Новосибирск, чтобы провести массовую гонку имени себя

На закрытие Кубка в Новосибирске ждут ещё одну олимпийскую чемпионку

Анна Богалий проводит Кубок в 7-й раз 
Анна Богалий проводит Кубок в 7-й раз 


Первый этап Кубка Анны Богалий – SKIMiR официально откроется 11 декабря в Новосибирске — за призы олимпийской чемпионки поборются более 500 юных биатлонистов России и Казахстана. 


«В этом году мы стартуем в Новосибирске. Получилось по календарю это во второй раз в году. <...> Сейчас заявлено 27 регионов [России] и команда из Казахстана. Мы ограничили количество участников из-за светового дня. Зима у нас забирает утром минут 40», — заявила сегодня Анна Богалий.


Соревнования проходят среди 4 возрастных групп, участвуют биатлонисты от 10 до 17 лет. Спортсмены будут состязаться в спринте, индивидуальной гонке и смешанных эстафетах. Первая гонка пройдёт 13 декабря.


Ежегодно Кубок посещают именитые олимпийские чемпионы, но сейчас, пока идёт соревновательный сезон, известные биатлонисты не могут встретиться с начинающими спортсменами. Однако Анна Богалий пообещала, что на закрытие прилетит олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина. 


«Ирина Константиновна с мигалками от аэропорта приедет хоть на закрытие, хоть день и будет насыщенным», — добавила Анна Богалий.


Справка: Анна Богалий — российская биатлонистка, двукратная олимпийская чемпионка в эстафете. Спортсменка родилась в посёлке Вожега Вологодской области, но много лет выступала на российских и международных соревнованиях в составе сборной Новосибирской области. Впервые Кубок Анны Богалий – SKIMiR прошёл в 2013 году в Новосибирске.


В прошлом году всего в различных этапах Кубка участвовали более 1500 молодых биатлонистов. В этом году организаторы обещают, что число участников будет более 2000 человек.

Прочтений: 4119

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (14)14
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено