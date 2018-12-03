Всё в тумане: самолет Краснодар — Новосибирск задержали на юге России
По сообщению пресс-службы, задержка может продлиться до 23 часов
Сегодня вечером рейс S7 3310 Краснодар — Новосибирск не приземлился в Толмачёво по расписанию.
«[Причина задержки] в позднем прибытии самолета. Краснодар от себя давал задержку до 23 часов. Самолет улетел, прибыл в Минеральные Воды», — сообщили в справочной службе Толмачёво.
В пресс-службе международного аэропорта Краснодар рассказали, что рейс задержан из-за непогоды:
«Туман в районе аэропорта. В течение дня у нас 8 самолетов ушли на запасные аэродромы, [самолет до] «Толмачёво», ушел в Минеральные Воды. [О прибытии самолета] информации у нас нет, после улучшения погодных условий, — пока сотрудники не видят улучшений», — рассказали в пресс-службе.
Как следует из онлайн-табло краснодарского аэропорта, всего задержано на вылет и прилет 8 самолетов, ещё 9 отменено.
Вчера в Новосибирске задержался самолет до Екатеринбурга. На борту были солисты группы «Чайф»: лидер группы устроил скандал из-за жары в самолете — по словам пассажиров, температура была около 40 градусов.
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Маша Вьюн
Фото Александр Ощепков, скрин tolmachevo.ru