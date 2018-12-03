Всё в тумане: самолет Краснодар — Новосибирск задержали на юге России

По сообщению пресс-службы, задержка может продлиться до 23 часов

Рейсы задержались из-за густого тумана
Рейсы задержались из-за густого тумана


Сегодня вечером рейс S7 3310 Краснодар — Новосибирск не приземлился в Толмачёво по расписанию. 


«[Причина задержки] в позднем прибытии самолета. Краснодар от себя давал задержку до 23 часов. Самолет улетел, прибыл в Минеральные Воды», — сообщили в справочной службе Толмачёво.


Согласно онлайн-табло на сайте Толмачёво, самолет должен прибыть в три часа ночи
Согласно онлайн-табло на сайте Толмачёво, самолет должен прибыть в три часа ночи


В пресс-службе международного аэропорта Краснодар рассказали, что рейс задержан из-за непогоды:


«Туман в районе аэропорта. В течение дня у нас 8 самолетов ушли на запасные аэродромы, [самолет до] «Толмачёво», ушел в Минеральные Воды. [О прибытии самолета] информации у нас нет, после улучшения погодных условий, — пока сотрудники не видят улучшений», — рассказали в пресс-службе.


Как следует из онлайн-табло краснодарского аэропорта, всего задержано на вылет и прилет 8 самолетов, ещё 9 отменено. 


Вчера в Новосибирске задержался самолет до Екатеринбурга. На борту были солисты группы «Чайф»: лидер группы устроил скандал из-за жары в самолете — по словам пассажиров, температура была около 40 градусов. 

Прочтений: 1389

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (7)7
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено