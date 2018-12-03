Дубль Жильбера: «Сибирь» обыграла «Адмирал» на домашнем льду

Игра закончилась со счётом 3:1 в пользу хозяев

Сегодня, 3 декабря, вечером в Новосибирске в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги новосибирская «Сибирь» встретилась с владивостокским «Адмиралом». Игра закончилась со счетом в 3:1 в пользу хозяев.







Счёт матча открыл «Адмирал», забив первую шайбу на 5-й минуте матча. «Сибирь» не осталась в долгу и к 12-й минуте сравняла счёт — шайбу забросил нападающий Владимир Пешехонов. Ещё через пять минут, на 17-й минуте, «Сибирь» удвоила счёт — шайбу в ворота соперника направил нападающий Жильбер Брюле — 2:1.





Во втором периоде, на 27-й минуте, новосибирцы воспользовались удалением защитника «Адмирала» — гол снова забил Жильбер Брюле.









До конца матча гостям так и не удалось сократить разрыв, а у «Сибири» не получилось его увеличить — мешали удаления и командные штрафы, которые получила каждая из команд.





Ворота «Сибири» защищал Алексей Красиков.





Сейчас хоккейный клуб «Сибирь» располагается на 11-й строчке турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ. Следующую игру команда проведёт 5 декабря дома против магнитогорского «Металлурга».

