Дубль Жильбера: «Сибирь» обыграла «Адмирал» на домашнем льду
Две шайбы из трёх забил легионер Жильбер Брюле
Сегодня, 3 декабря, вечером в Новосибирске в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги новосибирская «Сибирь» встретилась с владивостокским «Адмиралом». Игра закончилась со счетом в 3:1 в пользу хозяев.
Счёт матча открыл «Адмирал», забив первую шайбу на 5-й минуте матча. «Сибирь» не осталась в долгу и к 12-й минуте сравняла счёт — шайбу забросил нападающий Владимир Пешехонов. Ещё через пять минут, на 17-й минуте, «Сибирь» удвоила счёт — шайбу в ворота соперника направил нападающий Жильбер Брюле — 2:1.
Во втором периоде, на 27-й минуте, новосибирцы воспользовались удалением защитника «Адмирала» — гол снова забил Жильбер Брюле.
До конца матча гостям так и не удалось сократить разрыв, а у «Сибири» не получилось его увеличить — мешали удаления и командные штрафы, которые получила каждая из команд.
Ворота «Сибири» защищал Алексей Красиков.
Сейчас хоккейный клуб «Сибирь» располагается на 11-й строчке турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ. Следующую игру команда проведёт 5 декабря дома против магнитогорского «Металлурга».
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Дмитрий Здорников
Фото vk.com/hcsibir1962
Видео video.khl.ru