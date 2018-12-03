Кинотеатр «Победа» начал светиться — скоро здесь откроют снежный городок и каток

С наступлением сумерек теперь горят 8 колонн у главного входа в кинотеатр

Сейчас 8 колонн здания кинотеатра украшены новогодними гирляндами
Сейчас 8 колонн здания кинотеатра украшены новогодними гирляндами


Кинотеатр «Победа» в центре Новосибирска украсили к новогодним праздникам — на нём появилось несколько ярких гирлянд.


Украшать фасад начали ещё в выходные, сообщила корреспонденту НГС пресс-секретарь кинотеатра Лидия Маркова. 


«Их монтировали все выходные. Они и в выходные горели, просто были сперва одна-две колонны, три-четыре украшено. Каток там уже начали заливать, снежный городок будет перед "Победой"», — рассказала Лидия Маркова.


Сейчас все 8 колонн у входа в кинотеатр украшены новогодними гирляндами. 


К новогодним праздникам начали готовиться по всему городу: ёлки уже поставили возле Центрального рынкана площади Калинина и на площади Маркса, а власти Новосибирска заказали строительство ледового городка прямо на площади Ленина — за него заплатят 3,6 миллиона рублей.

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