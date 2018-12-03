«Мерседес» назвал цены на новый М-класс
Внедорожник вырос, стал просторней и обзавёлся новой электроникой
Mercedes раскрыл цены и объявил предзаказ на новое поколение внедорожника GLE (бывший М-класс). Этот автомобиль стал первым в линейке кроссоверов и внедорожников марки с абсолютно новыми интерьером и мультимедийной системой.
«Открылся предзаказ, но пока доступна только модель Edition One, это GLE 450 AMG мощный, одна фиксированная комплектация, цена —
В базовой версии с 2-литровым турбодизелем мощностью 245 л.с. автомобиль стоит
Новый GLE получил увеличенную на 80 мм колёсную базу, стал просторнее в салоне, поменял все кузовные детали. Во внедорожной линейке Mercedes он первым получил интерьер нового поколения с прямоугольными дефлекторами воздуховодов, ручками на центральном тоннеле и мультимедийной системой MBUX — Mercedes-Benz User Experience последней разработки. Цифровая приборная панель здесь объединена под одним козырьком с дисплеем мультимедиа. Автомобиль оснащен гидропневматической подвеской с раздельным управлением каждым колесом.
Конкурирует Mercedes-Benz GLE с BMW X5, Audi Q7, Lexus RX.
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Дмитрий Косенко