«Мерседес» назвал цены на новый М-класс

В базовой версии автомобиль стоит 4 650 000 рублей





Mercedes раскрыл цены и объявил предзаказ на новое поколение внедорожника GLE (бывший М-класс). Этот автомобиль стал первым в линейке кроссоверов и внедорожников марки с абсолютно новыми интерьером и мультимедийной системой.







«Открылся предзаказ, но пока доступна только модель Edition One, это GLE 450 AMG мощный, одна фиксированная комплектация, цена — 6 450 000 рублей», — рассказали НГС в отделе продаж компании «СТС Автомобили» — официальном дилере Mercedes в Новосибирске.





Колесная база увеличена на 80 мм





В базовой версии с 2-литровым турбодизелем мощностью 245 л.с. автомобиль стоит 4 650 000 рублей. С 3-литровым бензиновым мотором мощностью 376 л.с. в комплектации Sport Plus цена составляет 6 230 000 рублей.





Салон GLE





Новый GLE получил увеличенную на 80 мм колёсную базу, стал просторнее в салоне, поменял все кузовные детали. Во внедорожной линейке Mercedes он первым получил интерьер нового поколения с прямоугольными дефлекторами воздуховодов, ручками на центральном тоннеле и мультимедийной системой MBUX — Mercedes-Benz User Experience последней разработки. Цифровая приборная панель здесь объединена под одним козырьком с дисплеем мультимедиа. Автомобиль оснащен гидропневматической подвеской с раздельным управлением каждым колесом.





Конкурирует Mercedes-Benz GLE с BMW X5, Audi Q7, Lexus RX.





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