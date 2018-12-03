Едут стоя: Новосибирск парализовали 10-балльные пробки

Гололёд и ДТП парализовали движение по городу

Наиболее сложная ситуация сейчас наблюдается на Октябрьской магистрали и Красном проспекте





Вечером в понедельник, 3 декабря, пробки на дорогах Новосибирска подскочили до 10 баллов во второй раз за день.







Сейчас на карте города отмечено около полутора десятков сообщений об авариях.







На правом берегу наиболее затруднено движение на Красном проспекте, Октябрьской магистрали, улице Владимировской, Большевистской, проспекте Димитрова, Ипподромской, Гоголя, Дуси Ковальчук, Богдана Хмельницкого. Скорость потока на самых проблемных участках упала до 2 км/ч.



Димитровский мост встал в глухую пробку в сторону левого берега. На левом берегу заторы парализовали улицы Мира, Ватутина, Сибиряков-Гвардейцев, проезд Энергетиков. Также сложной выглядит ситуация на площадях Труда и Энергетиков.







Скорость автомобилей в потоке на некоторых участках упала до 2 км/ч





Сегодня днём во время снегопада у трамвая в районе остановки «Учительская» вывернуло колёса — движение трамваев в этом месте Калининского района Новосибирска остановилось.

