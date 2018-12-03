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Он здесь надолго: бизнес-партнёр Жерара Депардье рассказала, зачем актёр стал новосибирцем

Депардье снимет цикл фильмов о России и откроет здесь бизнес

Жерар Депардье прибыл в Новосибирск накануне, 2 декабря
Жерар Депардье прибыл в Новосибирск накануне, 2 декабря


Представитель французского актёра Жерара Депардье Юлия Мосман рассказала, чем займётся актёр в Новосибирске, — по её словам, он снимет цикл документальных фильмов о России и запустит ряд деловых проектов.


Как сообщила корреспонденту Юлия Мосман, Депардье сегодня получил прописку в Ленинском районе города


«Причина смены прописки связаны с двумя причинами: развитие совместных с регионом культурных проектов (например, цикл документальных фильмов о России, которые осветят различные регионы и города страны, и будет показан в Европе, проект Арно Фрилле) 


и деловых проектов, связанных с продуктами ("Вкусы Франции", презентовано в апреле 2018 года в Москве совместно с "Ашан")», — пояснила Юлия Мосман.


По словам Мосман, актёр планирует сотрудничать с региональными производителями Сибири и Дальнего Востока. «[Он] намерен регулярно посещать Сибирь, увидеть различные города. Жерар <...> посетит основные достопримечательности города и познакомится с губернатором», — сказала Мосман.


По информации НГС, во вторник, 4 декабря, Депардье планирует посетить крупное сельхозпредприятие под Новосибирском, которое выращивает свежие огурцы. 


Вчера вечером Жерар Депардье побывал в ресторане #СИБИРЬСИБИРЬ, которому подарил бутылку водки собственного производства. Владелец ресторана Денис Иванов в беседе с корреспондентом НГС предположил, что французский актёр планирует встретиться в Новосибирске и с официальными лицами.

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