Он здесь надолго: бизнес-партнёр Жерара Депардье рассказала, зачем актёр стал новосибирцем

Депардье снимет цикл фильмов о России и откроет здесь бизнес

Жерар Депардье прибыл в Новосибирск накануне, 2 декабря





Представитель французского актёра Жерара Депардье Юлия Мосман рассказала, чем займётся актёр в Новосибирске, — по её словам, он снимет цикл документальных фильмов о России и запустит ряд деловых проектов.





Как сообщила корреспонденту Юлия Мосман, Депардье сегодня получил прописку в Ленинском районе города.





«Причина смены прописки связаны с двумя причинами: развитие совместных с регионом культурных проектов (например, цикл документальных фильмов о России, которые осветят различные регионы и города страны, и будет показан в Европе, проект Арно Фрилле)





и деловых проектов, связанных с продуктами ("Вкусы Франции", презентовано в апреле 2018 года в Москве совместно с "Ашан")», — пояснила Юлия Мосман.





По словам Мосман, актёр планирует сотрудничать с региональными производителями Сибири и Дальнего Востока. «[Он] намерен регулярно посещать Сибирь, увидеть различные города. Жерар <...> посетит основные достопримечательности города и познакомится с губернатором», — сказала Мосман.





По информации НГС, во вторник, 4 декабря, Депардье планирует посетить крупное сельхозпредприятие под Новосибирском, которое выращивает свежие огурцы.





Вчера вечером Жерар Депардье побывал в ресторане #СИБИРЬСИБИРЬ, которому подарил бутылку водки собственного производства. Владелец ресторана Денис Иванов в беседе с корреспондентом НГС предположил, что французский актёр планирует встретиться в Новосибирске и с официальными лицами.

