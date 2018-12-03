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Подробности смертельного ДТП на дамбе: такси ехало на изношенной резине без шипов

Водитель до столкновения работал на линии 4,5 часа

Авария случилась в 13:20
Авария случилась в 13:20


Шины автомобиля «Хонда Цивик», который попал сегодня в смертельное ДТП на дамбе ГЭС, были изношены.


На фото, которое в редакцию НГС прислали очевидцы, заметно, что шипы на покрышках «Хонды» преимущественно отсутствуют.


В ассоциации таксомоторных перевозчиков корреспонденту НГС рассказали, что водитель был на линии 4,5 часа до столкновения. У него была лицензия на перевозку пассажиров и багажа.


Сразу после аварии, которая произошла в 13:20, очевидцы сообщали об одном погибшем. В ДТП попали машина такси «Хонда Цивик» и грузовик «Исудзу».


В ГИБДД корреспонденту НГС подтвердили, что после аварии на месте происшествия погибла женщина, пассажирка «Хонды Цивик». 35-летнего водителя после аварии в тяжёлом состоянии увезли в больницу, но после этого он тоже умер. «[Водитель] по непонятным причинам выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем "Исудзу"», — рассказывал корреспонденту НГС инспектор пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.


Легковую машину выбросило на встречную полосу
Легковую машину выбросило на встречную полосу


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