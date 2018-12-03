Пассажир такси украл банковскую карту у попутчика — росгвардейцы поймали его в магазине

Подозреваемого нашли по SMS-уведомлениям в телефоне потерпевшего





Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который украл у своего попутчика в такси банковскую карту и отправился с ней за покупками.





По информации пресс-службы областного управления Росгвардии, инцидент произошёл накануне, 2 декабря, на улице Сухарной в Заельцовском районе Новосибирска.





«Мужчина ехал в такси, возвращался домой. По пути к ним в машину подсел ещё один гражданин, попутчик, и попросил подвезти его. [В какой-то момент] попутчик вышел из машины, а мужчина поехал дальше. Спустя несколько минут после выхода из такси на его телефон стали приходить СМС-сообщения о списании денежных средств с его банковской карты, после чего он обратился к сотрудникам Росгвардии», — сообщила корреспонденту НГС начальник пресс-службы областного управления Росгвардии Ольга Табатчикова.





После того как приметы подозреваемого были установлены, потерпевший вместе с сотрудниками Росгвардии отправился в магазин, где предположительно находился похитивший карту мужчина.





«Когда они зашли в помещение магазина, потерпевший сразу узнал попутчика, с которым ехал в такси. В этот момент он рассчитывался на кассе банковской картой, принадлежавшей потерпевшему. Он успел потратить 6700 рублей», — добавила Ольга Табатчикова.





Сейчас задержанного доставили в отдел полиции, где возбудили уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража).





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