инструкция

В школу не пойдём: мэрия разрешила школьникам прогулять уроки из-за морозов

Инфографика: при какой погоде можно оставаться дома

Родители должны предупредить классного руководителя о том, что их ребёнок не придёт в школу 
Родители должны предупредить классного руководителя о том, что их ребёнок не придёт в школу 

Мэрия Новосибирска предупредила школьников и их родителей о правилах посещения школы во время сильных холодов — в ближайшие дни в городе ожидают 30-градусный мороз.


Как сообщили в департаменте образования, власти разрешают воспитанникам детских садов и ученикам младших классов не ходить в школу при температуре ниже –25 градусов, ученикам 5–9-х классов — при температуре ниже –30 градусов, а старшеклассники могут остаться дома, если похолодает сильнее –35 градусов.


В школу не пойдём: мэрия разрешила школьникам прогулять уроки из-за морозов


«Родители (законные представители) обучающихся вправе самостоятельно принимать решение о посещении школы их ребёнком и под свою ответственность, сообщив об этом классному руководителю или администрации школы по телефону, затем — в письменном виде. Уроки, пропущенные обучающимися из-за погодных условий, не будут засчитаны пропусками по неуважительной причине. <...> Требование каких-либо оправдательных документов с детей и родителей о непосещении общеобразовательных организаций в период резкого понижения температуры неправомерно», — напомнили в мэрии.


В ближайшие дни в Новосибирске ожидают резкое понижение температуры — синоптики спрогнозировали морозы до –30 градусов днём и –40 ночью в середине этой недели

Прочтений: 7802

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (10)10
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено