Жерар Депардье стал новосибирцем — теперь у него есть местная прописка

Актёр прилетел в Новосибирск накануне и уже сходил в ресторан

СМИ сообщают, что команда актёра планирует запустить в Новосибирске бизнес





Сегодня, 3 декабря, французский актёр Жерар Депардье получил новосибирскую прописку.







Издание «РБК Новосибирск» со ссылкой на бизнес-партнёра Жерара Депардье Юлию Мосман сообщило, сегодня актёр получил паспорт со штампом о прописке в Новосибирске.





«Команда Депардье запускает в Новосибирске бизнес, который будет связан с дистрибуцией и производством продуктов питания.





Также в планах съемка документального фильма о Новосибирске, который Депардье и его продюсер Арно Фрилле готовят совместно с Первым каналом», — цитирует издание соучредителя компании «Вкусы Франции» Юлию Мосман.





Управляющий компании «Вкусы Франции» Юрий Мосман подтвердил корреспонденту НГС эту информацию, но отказался от подробных комментариев. «Мы не можем пока ответить СМИ. Сейчас, вот именно сегодня, слишком большое количество встреч», — сказал Мосман.







Как сообщила корреспонденту НГС сотрудник пресс-центра МФЦ (предоставляет услуги по оформлению документов, в том числе регистрации по месту жительства. — Прим. ред.) Анастасия Захарова, сегодня Жерар Депардье действительно воспользовался услугами многофункционального центра.





«По Жерару Депардье информация: на самом деле он воспользовался услугой многофункционального центра "Мои документы" в рамках выездной регистрации. Что за услуга, уточнить не могу — это персональные данные», — рассказала Анастасия Захарова.





Вчера вечером Жерар Депардье посетил ресторан #СИБИРЬСИБИРЬ, которому подарил бутылку водки собственного производства. Владелец ресторана Денис Иванов в беседе с корреспондентом НГС предположил, что французский актёр планирует встретиться в Новосибирске и с официальными лицами.