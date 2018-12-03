Не успевают чистить: в Новосибирске нашли почти 80 домов с неубранными дворами

Инспекторы ГЖИ провели рейд и нашли дома с нечищенными дворами и сосульками на карнизах

За выходные инспекторы ГЖИ проверили 615 домов





Сотрудники Государственной жилищной инспекции Новосибирской области провели рейд по многоквартирным домам — инспекторы искали неубранные дворы и сосульки на карнизах.





По информации пресс-службы ГЖИ, всего за выходные проверили 615 домов в Новосибирске. В 79 домах нашли нарушения: снежные навесы на кровле и козырьках, сосульки, колеи и отсутствие песко-соляной смеси на тротуарах.





«Управляющим организациям выданы предупреждения о необходимости в кратчайшие сроки устранить факты выявленных нарушений», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе инспекции.



В конце ноября в ГЖИ назвали управляющие компании, на которые горожане чаще всего жалуются из-за плохой уборки снега.

