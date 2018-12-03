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Не успевают чистить: в Новосибирске нашли почти 80 домов с неубранными дворами

Инспекторы ГЖИ провели рейд и нашли дома с нечищенными дворами и сосульками на карнизах

За выходные инспекторы ГЖИ проверили 615 домов
За выходные инспекторы ГЖИ проверили 615 домов


Сотрудники Государственной жилищной инспекции Новосибирской области провели рейд по многоквартирным домам — инспекторы искали неубранные дворы и сосульки на карнизах.


По информации пресс-службы ГЖИ, всего за выходные проверили 615 домов в Новосибирске. В 79 домах нашли нарушения: снежные навесы на кровле и козырьках, сосульки, колеи и отсутствие песко-соляной смеси на тротуарах.


«Управляющим организациям выданы предупреждения о необходимости в кратчайшие сроки устранить факты выявленных нарушений», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе инспекции.

В конце ноября в ГЖИ назвали управляющие компании, на которые горожане чаще всего жалуются из-за плохой уборки снега.

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