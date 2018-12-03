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Четыре новосибирских пловца установили новый рекорд Европы

Они триумфально выступили на престижных соревнованиях

Даниил Марков, Екатерина Никонова, Александр Шмаков и Александра Савина стали рекордсменами Европы
Даниил Марков, Екатерина Никонова, Александр Шмаков и Александра Савина стали рекордсменами Европы


Новосибирские пловцы успешно выступили на Всероссийских соревнованиях по плаванию в Мордовии: они привезли семь золотых медалей и установили юниорский рекорд Европы.


Всероссийские соревнования по плаванию «Резерв России» проходили в Саранске с 28 ноября по 2 декабря. В них принимали участие спортсмены до 18 лет, рассказали в Центре водных видов спорта.


Как сообщается на сайте Всероссийской федерации плавания, на соревнованиях выступали пловцы четырёх возрастных категорий: юниоры (17–18 лет), юниорки (15–17 лет), юноши (15–16 лет) и девушки (13–14 лет).


В Центре водных видов спорта уточнили, что всего пловцы из Новосибирской области завоевали 12 медалей: семь золотых, четыре серебряных и одну бронзовую. В частности, отличные результаты новосибирцы показали в командных заплывах. 


«Так, в смешанной эстафете 4 по 50 метров вольным стилем новосибирская четвёрка стала лучшей, установив новый юниорский рекорд Европы — 1 [минута]: 34,37 секунды.


Рекордсменами <…> стали Даниил Марков, Екатерина Никонова, Александр Шмаков и Александра Савина», — сообщили в Центре водных видов спорта.


Кроме того, юниорская сборная Новосибирской области отличилась в командных соревнованиях среди мальчиков: новосибирские пловцы взяли золото в эстафетах 4 по 50 метров вольным стилем и в комбинированной эстафете 4 по 50 метров.


Блестяще выступили новосибирские спортсменам и в смешанной комбинированной эстафете 4 по 50 метров. Они завоевали серебряную медаль, уступив лишь пловцамиз Санкт-Петербурга.


«В личных дисциплинах триумфатором соревнований стал [юниор] Даниил Марков, на счету которого три золотые и одна серебряная медаль. Победитель летних юношеских Олимпийских Игр 2018 года первенствовал на 50-метровках вольным стилем и баттерфляем и на 100-метровке вольным стилем. Также в копилке Даниила серебро на 100-метровке баттерфляем», — рассказали в Центре водных видов спорта.


Также достойно выступила Екатерина Никонова: она стала победительницей в спринте на 50 метров вольным стилем и заняла второе место на 200-метровке вольным стилем среди юниорок. В младшей возрастной категории среди девушек отличилась Дарья Трофимова: она завоевала серебряную медаль на 50-метровке вольным стилем. Александр Титенко стал обладателем бронзы в заплыве на 50 метров брассом среди юниоров.


В прошлом месяце в Татарстане прошёл чемпионат России по плаванию в 25-метровом бассейне: по его результатам новосибирская спортсменка Арина Суркова должна поехать на чемпионат мира в Китай.

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