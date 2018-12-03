В автоинспекции рассказали о последствиях аварии на дамбе ГЭС: число жертв выросло до двух
Погибли водитель такси и его пассажирка
В Новосибирске увеличилось число погибших в аварии на дамбе ГЭС — водитель такси, которого увезли в больницу, также скончался.
Сразу после аварии, которая произошла в 13:20, очевидцы сообщали об одном погибшем. В ДТП попали машина такси «Хонда Цивик» и грузовик «Исудзу».
В ГИБДД корреспонденту НГС подтвердили, что после аварии на месте происшествия погибла женщина, пассажирка «Хонды Цивик». 35-летнего водителя после аварии в тяжёлом состоянии увезли в больницу, но после этого он тоже умер.
«Водитель "Хонды Цивик" двигался со стороны улицы Русская по дамбе ГЭС в сторону Морского проспекта. По непонятным причинам выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем "Исудзу"», — рассказал корреспонденту НГС инспектор пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.
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Елена Громкова
Фото предоставлено Владиславом Савченковым