В автоинспекции рассказали о последствиях аварии на дамбе ГЭС: число жертв выросло до двух

Водитель легковой машины умер в больнице





В Новосибирске увеличилось число погибших в аварии на дамбе ГЭС — водитель такси, которого увезли в больницу, также скончался.





Сразу после аварии, которая произошла в 13:20, очевидцы сообщали об одном погибшем. В ДТП попали машина такси «Хонда Цивик» и грузовик «Исудзу».





В ГИБДД корреспонденту НГС подтвердили, что после аварии на месте происшествия погибла женщина, пассажирка «Хонды Цивик». 35-летнего водителя после аварии в тяжёлом состоянии увезли в больницу, но после этого он тоже умер.





«Водитель "Хонды Цивик" двигался со стороны улицы Русская по дамбе ГЭС в сторону Морского проспекта. По непонятным причинам выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем "Исудзу"», — рассказал корреспонденту НГС инспектор пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.





После происшествия у «Хонды» пришлось вырезать двери



