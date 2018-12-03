На новосибирском бизнес-канале вышло телешоу об идеальных жёнах

Проект придумали в Instagram, а потом он перекочевал на ТВ

Участница первого телевизионного проекта Анна Шелкова в жизни (слева) и на съёмочной площадке (справа)
Участница первого телевизионного проекта Анна Шелкова в жизни (слева) и на съёмочной площадке (справа)

На телеканале «РБК Новосибирск» показали передачу, где женщин учат быть красивыми и успешными. Проект называется «Жена на миллион» — его придумала Анжелика Плотникова. Она признаётся, что сам замысел шоу появился у неё случайно.


«У моей близкой подруги случились неприятности дома, и в процессе поддержки я поняла, что нужно делать что-то более глобальное, помогать не только на словах, но еще и делом. Первые два сезона велись в формате Instagram. Они хорошо зашли, мы поняли, что народу интересно, решили, что нужно продвигать проект дальше», — рассказала корреспонденту НГС организатор проекта Анжелика Плотникова.


У девушки уже была готовая команда бьюти-экспертов. Вместе они решили организовать проект, который будет помогать женщинам, попавшим в сложные ситуации. На протяжении месяца команда работает с героиней, занимаясь ее полным преображением. На проекте девушки учатся готовить, одеваться, краситься, следить за собой и своим питанием. В течение сезона команда работает только с одной героиней. 


Проект существует с апреля 2018 года
Проект существует с апреля 2018 года


«Название проекта не подразумевает то, что участница должна быть замужем. Но обязательно должен быть ребенок. Мы не беремся работать с 20-летними девушками, которым скучно. К нам приходят женщины с реальными проблемами — например, после рождения ребенка забыла про себя и стала не интересна мужу или работает сутки напролет и погрязла в рутине», — объясняет Плотникова. Девушка отказалась называть стоимость участия в проекте, так же как и сумму затрат для поддержания проекта и продвижения его на телевидении.


Участница третьего сезона и первого телевизионного — 28-летняя Анна Шелкова. Девушка случайно познакомилась с организатором проекта и решила отправить заявку.


«Я тогда устала от жизни, меня ничего не мотивировало, я поняла, что нужно кардинально что-то менять и двигаться в другом направлении. Я знала, что много заявок, но все равно отправила свою и подумала — будь что будет», — поделилась Анна Шелкова. Она не так давно переехала в Новосибирск и растерялась от ритма города. 


Девушка говорит, что съёмки и показ передачи на телевидении ее не беспокоили — летом Анна снималась в шоу «Прямой эфир» у Андрея Малахова. Тогда она считала себя пропавшей дочерью российской актрисы Эвелины Блёданс, но ДНК-тест не подтвердил это.


Участница проекта Анна мечтала научиться петь — к концу проекта она запишет свою песню в студии
Участница проекта Анна мечтала научиться петь — к концу проекта она запишет свою песню в студии


«Съемки, камеры — нет, я не волновалась, была как рыба в воде. Мне сложно дался разговор с психологом, было непросто открыться перед чужим человеком. Самым интересным были новые для меня процедуры, например отбеливание зубов и увеличение губ. Я считаю, что такой проект необходим женщинам, которые погрязли в быту, для того, чтобы остановиться и посмотреть на себя со стороны. Время идет, молодость и привлекательность уходит, важно помнить, что ты женщина», — поясняет Анна Шелкова.


Первый телевизионный сезон проекта будет транслироваться на телеканале «РБК Новосибирск» в течение месяца, а стартовал накануне, 2 декабря. 


«Пока мы снимаем короткометражные 20-минутные ролики. Если ответная реакция зрителя будет положительной, будем увеличивать хронометраж и пробовать продвинуть шоу на другие каналы», — сказала Плотникова.


1-я серия проекта вышла на экраны 2 декабря


Невеста из Новосибирска приняла участие в реалити-шоу на телеканале «Пятница» — сибирячка сражалась за свадебное путешествие мечты. 

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