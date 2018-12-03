Полсотни новосибирцев устроили забег на набережной в 20-градусный мороз

Забег не останавливали даже в тёмное время суток — бегуны сменяли друг друга и грелись горячим чаем





Около 50 новосибирцев приняли участие в массовом забеге на Михайловской набережной — в течение суток с 1 по 2 декабря спортсмены бегали, несмотря на 20-градусный мороз.





По словам организаторов, желающих принять участие собралось немало — около 50 человек. Основная задача марафона заключалась в том, что останавливать его нельзя — его сделали непрерывным. Спортсмены сменялись каждый час, а забег продолжался даже в тёмное время суток. Любителей бега не остановили даже 20-градусные морозы. Чтобы не замерзнуть, участники согревались горячим чаем и шоколадом.





В субботу и воскресенье температура в Новосибирске опускалась до 23 градусов мороза, свидетельствуют данные НГС.ПОГОДА





«Когда мы рассказали своим ученикам об этой идее и разослали приглашения, большая часть участников сначала записались на ночной бег. Уже после этого мы начали распределять всех поровну, чтобы и днем люди бежали», — рассказала корреспонденту НГС один из организаторов акции, руководитель беговой школы I Love Running Ксения Егошина.





Подобное мероприятие беговая школа устроила накануне своего дня рождения. За сутки ученикам школы удалось пробежать более 218 километров. Подобный марафон был организован впервые, но не исключено, что он станет ежегодным.





В сумме участники акции пробежали около 218 км





«Наш забег был настолько успешным, было много желающих, поэтому не исключено, что это послужит началом доброй традиции. Мы хотим привлечь внимание к теме любительского бега, в том числе зимой. Бегать на улице можно в любое время года. Главное — правильная экипировка и желание», — добавила Ксения Егошина.





В самом начале 2019 года школа планирует организовать «Забег желаний». На присвоенном номере каждый участник может написать напутствие самому себе и пробежать 2019 метров.





Недавно НГС рассказывал историю новосибирца, который взялся за изнурительные пробежки по утрам, чтобы «дисциплинировать себя».