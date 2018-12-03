Полсотни новосибирцев устроили забег на набережной в 20-градусный мороз
Они без остановки бежали целые сутки — общая дистанция превысила 200 км
Около 50 новосибирцев приняли участие в массовом забеге на Михайловской набережной — в течение суток с 1 по 2 декабря спортсмены бегали, несмотря на 20-градусный мороз.
По словам организаторов, желающих принять участие собралось немало — около 50 человек. Основная задача марафона заключалась в том, что останавливать его нельзя — его сделали непрерывным. Спортсмены сменялись каждый час, а забег продолжался даже в тёмное время суток. Любителей бега не остановили даже 20-градусные морозы. Чтобы не замерзнуть, участники согревались горячим чаем и шоколадом.
«Когда мы рассказали своим ученикам об этой идее и разослали приглашения, большая часть участников сначала записались на ночной бег. Уже после этого мы начали распределять всех поровну, чтобы и днем люди бежали», — рассказала корреспонденту НГС один из организаторов акции, руководитель беговой школы I Love Running Ксения Егошина.
Подобное мероприятие беговая школа устроила накануне своего дня рождения. За сутки ученикам школы удалось пробежать более 218 километров. Подобный марафон был организован впервые, но не исключено, что он станет ежегодным.
«Наш забег был настолько успешным, было много желающих, поэтому не исключено, что это послужит началом доброй традиции. Мы хотим привлечь внимание к теме любительского бега, в том числе зимой. Бегать на улице можно в любое время года. Главное — правильная экипировка и желание», — добавила Ксения Егошина.
В самом начале 2019 года школа планирует организовать «Забег желаний». На присвоенном номере каждый участник может написать напутствие самому себе и пробежать 2019 метров.
Недавно НГС рассказывал историю новосибирца, который взялся за изнурительные пробежки по утрам, чтобы «дисциплинировать себя».
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!
Подписывайтесь на наш Twitter и читайте главные новости Новосибирска всего в 280 символах (на самом деле мы укладываемся в 140).
Владимир Гниденко
Фото предоставлено Ксенией Егошиной