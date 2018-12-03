Такси попало в ДТП с грузовиком на дамбе ГЭС: очевидцы сообщают о погибшем
Подробности происшествия выясняются
Днём 3 декабря в Советском районе Новосибирска автомобиль такси попал в аварию с грузовиком.
Очевидцы сообщили, что в легковом автомобиле погиб человек, предположительно, пассажир.
В ГИБДД пообещали рассказать подробности позже.
В конце октября на дамбе ГЭС «Лада» попала в аварию с двумя грузовиками — пассажирка легкового автомобиля погибла.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Следите за новостями и Live-трансляциями с места событий в нашей группе «ВКонтакте».
Елена Громкова
Фото читателя НГС