Такси попало в ДТП с грузовиком на дамбе ГЭС: очевидцы сообщают о погибшем

Подробности происшествия выясняются

На месте работают автоинспекторы
На месте работают автоинспекторы


Днём 3 декабря в Советском районе Новосибирска автомобиль такси попал в аварию с грузовиком.


Очевидцы сообщили, что в легковом автомобиле погиб человек, предположительно, пассажир.


В ГИБДД пообещали рассказать подробности позже.


В конце октября на дамбе ГЭС «Лада» попала в аварию с двумя грузовиками — пассажирка легкового автомобиля погибла.

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