Ученик автошколы на автобусе сбил пешехода

По предварительной информации, водитель не справился с управлением на скользкой дороге

Пострадавшую с места аварии увезли на скорой





Утром 3 декабря под Новосибирском 21-летний курсант автошколы ДОСААФ сбил женщину на пешеходном переходе.





Как рассказал корреспонденту НГС координатор группы «АвтоБердск» Сергей Болдырев, авария произошла около 11:00 в Бердске.





«Автобус следовал со стороны остановки "Микрорайон" в сторону БЭМЗа и, по словам инструктора по вождению, сидевшего в автобусе рядом с учеником, сбил женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу. Как объяснил он сотрудникам ГИБДД, на дороге скользко, а сбитую женщину с ушибами с места происшествия увезла скорая помощь. Сбив пешехода, он выехал на встречку и проломил дорожное ограждение», — рассказал Сергей Болдырев.





Курсант не справился с управлением на скользкой дороге





В автошколе ДОСААФ корреспонденту НГС отказались комментировать происшествие.







«Автошкола никаких комментариев не даёт, потому что сама ничего не знает», — коротко ответили в приёмной автошколы.







Как рассказал корреспонденту НГС государственный инспектор отделения пропаганды управления Госавтоинспекции по Новосибирской области Константин Шкабарня, в подобных случаях ответственность за ДТП ложится на инструктора.





«Инструктор несёт ответственность. Курсант не имеет права управления», — коротко пояснил Константин Шкабарня, пообещав рассказать о подробностях ДТП позднее.





Ранее стало известно, что водитель грузовой «Газели» сбил 45-летнюю женщину, которая переходила улицу 25 лет Октября по пешеходному переходу: в результате аварии женщина получила травму позвоночника.

