Ученик автошколы на автобусе сбил пешехода

По предварительной информации, водитель не справился с управлением на скользкой дороге

Пострадавшую с места аварии увезли на скорой
Пострадавшую с места аварии увезли на скорой


Утром 3 декабря под Новосибирском 21-летний курсант автошколы ДОСААФ сбил женщину на пешеходном переходе.


Как рассказал корреспонденту НГС координатор группы «АвтоБердск» Сергей Болдырев, авария произошла около 11:00 в Бердске.


«Автобус следовал со стороны остановки "Микрорайон" в сторону БЭМЗа и, по словам инструктора по вождению, сидевшего в автобусе рядом с учеником, сбил женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу. Как объяснил он сотрудникам ГИБДД, на дороге скользко, а сбитую женщину с ушибами с места происшествия увезла скорая помощь. Сбив пешехода, он выехал на встречку и проломил дорожное ограждение», — рассказал Сергей Болдырев.


Курсант не справился с управлением на скользкой дороге
Курсант не справился с управлением на скользкой дороге


В автошколе ДОСААФ корреспонденту НГС отказались комментировать происшествие.


«Автошкола никаких комментариев не даёт, потому что сама ничего не знает», — коротко ответили в приёмной автошколы. 


Как рассказал корреспонденту НГС государственный инспектор отделения пропаганды управления Госавтоинспекции по Новосибирской области Константин Шкабарня, в подобных случаях ответственность за ДТП ложится на инструктора.


«Инструктор несёт ответственность. Курсант не имеет права управления», — коротко пояснил Константин Шкабарня, пообещав рассказать о подробностях ДТП позднее.


Ранее стало известно, что водитель грузовой «Газели» сбил 45-летнюю женщину, которая переходила улицу 25 лет Октября по пешеходному переходу: в результате аварии женщина получила травму позвоночника

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