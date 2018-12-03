Рис, резец и микроскоп: новосибирец начал учить горожан письму по рисовым зёрнышкам

Известный микроминиатюрист Владимир Анискин теперь учит своему мастерству всех желающих

Ученики Владимира Анискина работают с микроскопом и миниатюрными резцами 
Ученики Владимира Анискина работают с микроскопом и миниатюрными резцами 


Новосибирский мастер микроминиатюр Владимир Анискин начал учить своему искусству горожан — теперь у него можно научиться писать на рисовых зёрнышках.


Обучающий курс из одного занятия проходит в помещении выставки микроминиатюр, которая расположена в «Арт-цоколе» Новосибирского государственного художественного музея. 


«Я пока приглашал своих знакомых, потому что об этом никто ещё толком не знает. Вот следующее занятие планирую где-то 22 декабря. Это суббота, так как мне, да и остальным, думаю, удобнее по субботам. <…> Люди пишут на рисовом зёрнышке. Сначала на тренировочном зёрнышке, а потом я даю уже такое хорошее отполированное зёрнышко, покрашенное с обратной стороны белым, чтобы контрастность была повыше», — рассказал корреспонденту НГС Владимир Анискин.


Анискин уточнил, что ученикам он выдаёт специальные миниатюрные резцы, которыми и наносятся надписи на зёрнышки. Весь процесс проходит под микроскопом, а после надпись закрашивается карандашным грифелем.


Рисовые зёрнышки с работами новосибирцев
Рисовые зёрнышки с работами новосибирцев


В конце занятий ученики получают оригинальный сувенир — рисовое зёрнышко с собственноручно выполненной надписью. Рисинку помещают на чёрный фон в специальную рамку.


В конце ноября новосибирский мастер Владимир Анискин сделал миниатюрную копию фигурки зайца, который установлен возле Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге. Миллиметровая копия зайца несколько дней выставлялась в новосибирском музее, после чего её отправили в Санкт-Петербург.

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