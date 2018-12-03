Трамвай потерял колёса на ходу и сошёл с рельсов на Учительской
Движение трамваев на перекрёстке в Калининском районе заблокировано
Днём 3 декабря во время снегопада у трамвая в районе остановки «Учительская» вывернуло колёса — движение трамваев в этом месте Калининского района Новосибирска остановилось.
Очевидцы заметили происшествия около 11:30.
«Колёса у него стоят [по направлению] в "Сосновый бор", а морда у него стоит туда — дальше по Богдана Хмельницкого, в сторону "Колорлона"», — рассказал корреспонденту НГС очевидец.
На фото, которое прислали в редакцию, заметно, что передняя пара колёс вывернута на 90 градусов, а задняя пара выходит из-под корпуса трамвая.
По информации на сайте ЦУГАЭТ, на перекрёстке Учительской и Богдана Хмельницкого стоят четыре трамвая
Сегодня город с утра переживает транспортный коллапс — с утра уровень пробок достиг 10 баллов.
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Елена Громкова
Фото предоставлено читателем НГС Романом
Скриншот maps.nskgortrans.ru