Трамвай потерял колёса на ходу и сошёл с рельсов на Учительской

Движение трамваев на перекрёстке в Калининском районе заблокировано

Авария случилась около 11:30 — под трамваем развернулась колёсная пара 
Авария случилась около 11:30 — под трамваем развернулась колёсная пара 

Днём 3 декабря во время снегопада у трамвая в районе остановки «Учительская» вывернуло колёса — движение трамваев в этом месте Калининского района Новосибирска остановилось.


Очевидцы заметили происшествия около 11:30.


«Колёса у него стоят [по направлению] в "Сосновый бор", а морда у него стоит туда — дальше по Богдана Хмельницкого, в сторону "Колорлона"», — рассказал корреспонденту НГС очевидец.


На фото, которое прислали в редакцию, заметно, что передняя пара колёс вывернута на 90 градусов, а задняя пара выходит из-под корпуса трамвая.


Авария случилась на повороте с Богдана Хмельницкого на Учительскую 
Авария случилась на повороте с Богдана Хмельницкого на Учительскую 


По информации на сайте ЦУГАЭТ, на перекрёстке Учительской и Богдана Хмельницкого стоят четыре трамвая № 14.


Трамвай потерял колёса на ходу и сошёл с рельсов на Учительской


Сегодня город с утра переживает транспортный коллапс — с утра уровень пробок достиг 10 баллов.

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