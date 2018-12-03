Трамвай потерял колёса на ходу и сошёл с рельсов на Учительской

Движение трамваев на перекрёстке в Калининском районе заблокировано

Авария случилась около 11:30 — под трамваем развернулась колёсная пара

Днём 3 декабря во время снегопада у трамвая в районе остановки «Учительская» вывернуло колёса — движение трамваев в этом месте Калининского района Новосибирска остановилось.







Очевидцы заметили происшествия около 11:30.





«Колёса у него стоят [по направлению] в "Сосновый бор", а морда у него стоит туда — дальше по Богдана Хмельницкого, в сторону "Колорлона"», — рассказал корреспонденту НГС очевидец.





На фото, которое прислали в редакцию, заметно, что передняя пара колёс вывернута на 90 градусов, а задняя пара выходит из-под корпуса трамвая.





Авария случилась на повороте с Богдана Хмельницкого на Учительскую





По информации на сайте ЦУГАЭТ, на перекрёстке Учительской и Богдана Хмельницкого стоят четыре трамвая № 14 .









Сегодня город с утра переживает транспортный коллапс — с утра уровень пробок достиг 10 баллов.