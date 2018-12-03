Срочно утепляемся: к Новосибирску подбираются морозы до –32
Сильно похолодает уже этой ночью
В мэрии Новосибирска предупредили о том, что к городу подступают сильные морозы.
Уже к предстоящей ночи в городе похолодает, сообщили в пресс-центре мэрии со ссылкой на прогноз Западно-Сибирского УГМС.
«Завтра, 4 декабря, температура днем и ночью
Ранее НГС сравнил прогнозы на декабрь, которые опубликованы на пяти популярных интернет-сервисах, — месяц обещает быть мягким, но в отдельные дни погода позволит себе разгуляться.
Актуальную температуру воздуха и погодные явления с собственной метеостанции НГС всегда можно посмотреть на портале НГС.ПОГОДА.
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Ольга Хмелевская
Фото из архива НГС