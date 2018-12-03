Срочно утепляемся: к Новосибирску подбираются морозы до –32

Сильно похолодает уже этой ночью

В ближайшую ночь температура в городе упадёт до –27 градусов





В мэрии Новосибирска предупредили о том, что к городу подступают сильные морозы.







Уже к предстоящей ночи в городе похолодает, сообщили в пресс-центре мэрии со ссылкой на прогноз Западно-Сибирского УГМС.







«Завтра, 4 декабря, температура днем и ночью –25…–27 градусов, в пригороде до –32 градусов. Осадков не ожидается, ветер переменный 2–7 м/с. В последующие двое суток — 5 и 6 декабря — сохранится морозная погода, практически без осадков, ветер слабый», — предупредили в мэрии.





Ранее НГС сравнил прогнозы на декабрь, которые опубликованы на пяти популярных интернет-сервисах, — месяц обещает быть мягким, но в отдельные дни погода позволит себе разгуляться.







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