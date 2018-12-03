На почтамте появился почтовый ящик для бесплатных писем Деду Морозу

Письма и открытки Деду Морозу отправят 25 декабря





Сегодня, 3 декабря, на новосибирском главпочтамте на улице Советской появился почтовый ящик для писем Деду Морозу в Великий Устюг.







«Конверты и открытки могут быть любого размера, типографскими или авторскими, украшенными аппликацией, рисунками, с поздравлениями и пожеланиями. Главное условие — правильно указать адрес резиденции: 162390, Вологодская область, Великий Устюг, Деду Морозу», — сообщила корреспонденту НГС представитель пресс-службы Новосибирского филиала Почты России Галина Гордеенко.





Она также уточнила, что письма и открытки, опущенные в этот ящик, доставят в резиденцию бесплатно. Ящик будет работать до 24 декабря, а 25 декабря письма отправят получателю.





«В остальных почтовых отделениях Новосибирска письма Деду Морозу можно отправить обычной почтой, купив маркированный конверт, открытку или марки необходимого номинала. Кроме того, во всех отделениях можно заказать письмо от Деда Мороза с персональным поздравлением», — говорится в сообщении пресс-службы Почты России.





На прошлой неделе в Новосибирске по улицам уже начал ходить Дед Мороз — человека в костюме сказочного волшебника заметили в метро.