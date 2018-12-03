Пришёл со своим: Жерара Депардье заметили в новосибирском ресторане с собственной водкой

Депардье приехал в Сибирь с частным визитом и подарил местному ресторану свою водку





В Новосибирск с частным визитом приехал французский актер Жерар Депардье. Вчера он поужинал в местном ресторане #СИБИРЬСИБИРЬ.







Как рассказал корреспонденту НГС владелец ресторана Денис Иванов, о визите Депардье он узнал заранее через общих знакомых. По его информации, французский актёр приехал с частным визитом, хотя, возможно, планирует встретиться здесь с официальными лицами. В Новосибирске Депардье впервые, а до этого из сибирских городов посещал только Иркутск.







«Жерар слышал про московскую "СибирьСибирь" от знакомых, и, естественно, что попав в Новосибирск, он захотел сходить в какое-то заведение с местной кухней», — рассказал корреспонденту НГС Денис Иванов.





По словам ресторатора, Депардье попробовал мясные деликатесы, пельмени, закуски. «Особенно ему понравились наши соленья и маринады, квашеная капуста», — уточнил Иванов.







Бутылка водки, которая названа именем актёра, осталась в коллекции ресторана





Депардье пришёл в ресторан не с пустыми руками, а оставил в коллекции заведения бутылку водки собственного производства. Актёр давно уже выпускает вино, а с некоторых пор — ещё и крепкий алкоголь.







Жерар Депардье — один из самых известных ныне живущих французских актеров. Он родился в 1948 году, в кино дебютировал в 1967 году и снялся более чем в 200 фильмах. В 2013 году Депардье получил российское гражданство, сохранив французское. Одной из последних заметных его работ в кино была роль Сталина в фильме «Диван Сталина».





Сам Депардье приехал в Новосибирск впервые, но его именем новосибирские рестораторы в работе уже пользуются. Так, в коптильне «Цех» обещали сделать чебуреки «Депардье» с бараниной, томлённой в коньяке.