Переходившая дорогу сибирячка попала под «Газель» на пешеходном переходе

Женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу





Утром 3 декабря водитель грузовой «Газели» сбил 45-летнюю женщину, которая переходила улицу 25 лет Октября по пешеходному переходу.





По информации Госавтоинспекции, ДТП случилось в 7:30 в Дзержинском районе Новосибирска.





«Водитель 1993 года рождения двигался по улице 25 лет Октября со стороны Авиастроителей в сторону Народной. В пути следования у дома № 9 по улице 25 лет Октября он совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу слева направо по ходу движения автомобиля в зоне нерегулируемого пешеходного перехода», — рассказал корреспонденту НГС государственный инспектор отделения пропаганды управления Госавтоинспекции по Новосибирской области Константин Шкабарня.





По его словам, в результате аварии 45-летняя женщина получила травму позвоночника.





«У неё дисторсия, то есть ушиб. Сейчас все обстоятельства аварии устанавливаются. Инспекторы опрашивают водителя. Стаж у него с 2012 года», — добавил Константин Шкабарня.





В выходные на Толмачёвской случилось ДТП: «Форд» выбросило на встречную полосу на автомобиль «Мицубиси» — в аварии пострадала женщина.

