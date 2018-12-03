Переходившая дорогу сибирячка попала под «Газель» на пешеходном переходе
ДТП случилось утром в Дзержинском районе города
Утром 3 декабря водитель грузовой «Газели» сбил 45-летнюю женщину, которая переходила улицу 25 лет Октября по пешеходному переходу.
По информации Госавтоинспекции, ДТП случилось в 7:30 в Дзержинском районе Новосибирска.
«Водитель 1993 года рождения двигался по улице 25 лет Октября со стороны Авиастроителей в сторону Народной. В пути следования у дома
По его словам, в результате аварии 45-летняя женщина получила травму позвоночника.
«У неё дисторсия, то есть ушиб. Сейчас все обстоятельства аварии устанавливаются. Инспекторы опрашивают водителя. Стаж у него с 2012 года», — добавил Константин Шкабарня.
В выходные на Толмачёвской случилось ДТП: «Форд» выбросило на встречную полосу на автомобиль «Мицубиси» — в аварии пострадала женщина.
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Александр Сильченко
Фото Густаво Зырянова