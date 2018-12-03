Пятачок напрокат: новосибирцы начали сдавать в аренду мини-пигов перед Новым годом
Фотосессия с символом 2019 года стоит до 4 тысяч рублей
Новосибирцы начали сдавать в аренду мини-пигов для новогодних фотосессий — свинья является символом 2019 года по восточному календарю.
На сайте частных объявлений «Авито» корреспондент НГС насчитал уже 4 объявления о фотосессиях с маленькими свинками.
Как пояснили корреспонденту НГС автор одного из объявлений и владелица поросёнка Пумбы Алина, животное принадлежит её сыну — его подарили почти 5 месяцев назад. Сейчас сибирячка просто решила немного заработать перед праздниками. Но у неё есть условие: Пумба участвует только в фотосессиях с небольшим числом людей и не работает на корпоративах — шумный праздник может напугать животное.
«Поступают разные предложения. Например, участие в корпоративах, чтобы каждый сотрудник мог сфотографироваться с ним. Но не стоит забывать, что это животное, большое число людей вокруг может вызвать у него стресс», — рассказала корреспонденту НГС Алина.
Стоимость фотосессии со свинкой начинается от 1000 рублей в час. За 4 тысячи рублей владельцы свинок предлагают не только сдать животное в аренду, но и профессиональную съёмку в украшенной фотостудии.
В ноябре хитрые новосибирцы торговали на «Авито» плюшевой акулой из ИКЕА — из-за популярности мемов с ней игрушка стала дефицитом.
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Дарья Януш
Скриншоты сайта avito.ru