Грипп пришёл: семь человек подхватили вирус в Новосибирской области

Это первые случаи гриппа в этом году

Всех заболевших гриппом госпитализировали 
Всех заболевших гриппом госпитализировали 

На прошлой неделе в Новосибирской области зарегистрированы первые случаи гриппа. 


Как сообщила сегодня заместитель министра здравоохранения области Елена Аксёнова, вирусом заболели 6 взрослых и 1 ребёнок. 


«Все госпитализированы, помощь оказана в полном объеме», — сообщила Аксёнова. По её словам, все заболевшие не были привиты. 


По данным представителя минздрава, у пациентов выявлен один из тех штаммов гриппа, который ранее ожидали инфекционисты региона. В этом году в Новосибирске ждут вирусы из Сингапура и Колорадо. По мнению врачей, самый эффективный способ избежать болезни — сделать прививку.

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