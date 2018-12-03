Грипп пришёл: семь человек подхватили вирус в Новосибирской области
Это первые случаи гриппа в этом году
На прошлой неделе в Новосибирской области зарегистрированы первые случаи гриппа.
Как сообщила сегодня заместитель министра здравоохранения области Елена Аксёнова, вирусом заболели 6 взрослых и 1 ребёнок.
«Все госпитализированы, помощь оказана в полном объеме», — сообщила Аксёнова. По её словам, все заболевшие не были привиты.
По данным представителя минздрава, у пациентов выявлен один из тех штаммов гриппа, который ранее ожидали инфекционисты региона. В этом году в Новосибирске ждут вирусы из Сингапура и Колорадо. По мнению врачей, самый эффективный способ избежать болезни — сделать прививку.
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Анна Богданова
Фото Ольги Бурлаковой