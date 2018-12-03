Вездеход с пятью охотниками провалился под лёд: на их поиски выехали спасатели

Спасательная операция длилась больше 5 часов

Вездеход провалился под тонкий лёд и сел на мель
Вездеход провалился под тонкий лёд и сел на мель

В Новосибирской области спасатели пришли на помощь замерзающим охотникам, которые провалились под лёд на вездеходе при попытке переехать реку.


Происшествие случилось на реке Каргат в 25 километрах севернее Чулыма. Вездеход «МТБЛ» с пятью охотниками провалился под лёд и сел на мель, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.


На помощь промокшим и замерзающим охотникам выехала оперативная группа Чулымского пожарно-спасательного гарнизона и вездеход «Региональных электрических сетей», база которых оказалась ближе к месту ЧП.

«Поступило сообщение из Центра управления в кризисных ситуациях, что нужно выдвинуться на поиски охотников, которые на танкетке застряли в речке. На улице было 29 градусов мороза. Мужчины не могли ни печку растопить, ни находиться внутри вездехода, так как он был в воде», — цитируют в пресс-службе начальника Чулымского пожарно-спасательного гарнизона Александра Никитина.


На помощь замерзающим охотникам выехал вездеход «Трекол», принадлежащий «Региональным электрическим сетям»
На помощь замерзающим охотникам выехал вездеход «Трекол», принадлежащий «Региональным электрическим сетям»


Спасательная операция длилась пять с половиной часов и завершилась ночью 2 декабря.


По словам Александра Никитина, найти охотников удалось вовремя. «Я территорию эту очень хорошо знаю, поэтому на поиски охотников отправился не по их следам, а напрямую и путь срезал так, чтобы круг получился меньше 30 километров», — пояснил начальник Чулымского пожарно-спасательного гарнизона.


Он добавил, что в ожидании спасения мужчины развели костёр из досок и палок.


Найденных охотников доставили в Чулым. Помощь врачей спасённым не понадобилась. Доставать вездеход им предстоит уже своими силами, сообщили в МЧС.


Согреться промокшим охотникам помог костёр из веток и палок
Согреться промокшим охотникам помог костёр из веток и палок


В прошлом месяце спасатели достали из озера Тёмное в Барабинском районе тело мужчины, который провалился под лёд и погиб во время поездки на снегоходе.

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