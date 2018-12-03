Молодые спортсмены вернулись в Новосибирск без медалей: их багаж потерялся

Тхэквондисты вернулись из Минска с чемпионата мира, а их чемоданы пропали в Шереметьево

Молодые спортсмены вернулись домой без багажа
Молодые спортсмены вернулись домой без багажа


Юные спортсмены тхэквондисты из Новосибирска остались без медалей и амуниции из-за потерявшихся чемоданов в московском аэропорту Шереметьево — через Москву они возвращались с соревнований в Минске.


О том, что вернувшиеся в Новосибирск спортсмены не смогли получить свои чемоданы, в редакцию НГС сообщил читатель утром 3 декабря.


«Прилетели дети из Минска, куда летали на Кубок мира по тхэквондо. Никто ничего пояснить не может, сейчас пишем заявление сидим. Никто не знает, где вещи. Вроде в Шереметьево не погрузили чемоданы. Никто ничего не поясняет, просто отправили писать заявление. Прилетел самолёт компании "Аэрофлот" сегодня в 9:05. Вся наша команда летела этим рейсом. Соревнования длились неделю: улетали 28 ноября. Кубок мира — это не шутка. Многие детишки медали завоевали», — рассказал корреспонденту НГС отец одного из участников соревнований Игорь.


По его словам, из-за инцидента спортсмены остались без амуниции: перчаток, шлемов, накладок, костюмов и именных поясов. Кроме того, в багаже были все завоёванные детьми медали.


«Я так понимаю, что там все пассажиры рейса остались без багажа», — добавил отец одного из спортсменов Игорь.

Корреспондент НГС направил запрос в пресс-службу авиакомпании «Аэрофлот» с просьбой прокомментировать, почему пассажиры рейса СУ 1306 не получили вовремя свой багаж.


В июле пассажиры рейса Москва — Новосибирск авиакомпании «Аэрофлот», прилетевшие в Толмачёво, не получили багаж. Накануне такая же ситуация произошла в Казани и Иркутске.

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