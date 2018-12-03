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Шесть человек пострадали в аварии с Renault Logan и «Жигулями» на Толмачёвской

Среди раненых — два ребёнка

Особенно сильно пострадала 6-летняя девочка: у неё не только ушибы, но и сотрясение мозга
Особенно сильно пострадала 6-летняя девочка: у неё не только ушибы, но и сотрясение мозга


В ночь на понедельник, 3 декабря, шесть человек, в том числе два ребёнка, пострадали в столкновении «Жигулей» и Renault Logan в Ленинском районе Новосибирска.


Авария случилась в 00:58 возле дома № 25 на улице Толмачёвской.


«Водитель 1975 года рождения на автомобиле Renault Logan следовал по улице Толмачёвской со стороны Толмачёвского шоссе в сторону Хилокской. В пути следования <…> не справился с управлением и допустил выезд на полосу встречного движения, в результате чего произошло столкновение с автомобилем ВАЗ-2106 под управлением водителя 1982 года рождения», — рассказала корреспонденту НГС инспектор пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску Юлия Ракунова.


По её словам, в аварии пострадали 6 человек: четверо мужчин из «Жигулей» и два ребёнка из Renault Logan. У 6-летней девочки врачи обнаружили ушибы и сотрясение мозга. 12-летний мальчик ушибся животом. У взрослых участников ДТП также ушибы.


Юлия Ракунова уточнила, что оба водителя были трезвыми. Сейчас автоинспекторы выясняют все обстоятельства случившегося.


На выходных на Толмачёвской случилось ещё одно ДТП: «Форд» выбросило на встречную полосу на автомобиль «Мицубиси» — в аварии пострадала женщина.

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