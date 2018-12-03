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Всё, приехали: новосибирцы встретили утро понедельника в 10-балльных пробках

Проезд по дорогам затрудняют больше полутора десятка аварий

Рабочая неделя в Новосибирске началась с рекордных пробок
Рабочая неделя в Новосибирске началась с рекордных пробок


В понедельник, 3 декабря, в утренний час пик пробки в Новосибирске достигли максимального уровня.


Сервис Яндекс.Пробки оценил загруженность городских дорог на 10 баллов примерно в 8:25.


Сейчас на правом берегу сильнее всего затруднено движение на Большевистской, Выборной, Богдана Хмельницкого, Танковой, Ипподромской, Кедровой, Объединения. На левом берегу заторы парализовали Троллейную, Станиславского, Немировича-Данченко, проезд Энергетиков, Советское шоссе. Чтобы проехать самые загруженные улицы, водители вынуждены снижать скорость до 3 км/ч.



Самая внушительная пробка тянется по Бердскому шоссе и Большевистской в сторону Речного вокзала. Её длина – 9,5 километра
Самая внушительная пробка тянется по Бердскому шоссе и Большевистской в сторону Речного вокзала. Её длина – 9,5 километра


Проезд по дорогам затрудняют аварии: их на карте отмечено больше полутора десятка.


В пятницу, 30 ноября, пробки на дорогах Новосибирска достигли уровня в 10 баллов во второй половине дня. Самый внушительный затор собрался на Большевистской. Главной его причиной очевидцы называли фуру, которая ушла в кювет. Приехавший её вызволять автокран занял дополнительные полосы на дороге.

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