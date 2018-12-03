Всё, приехали: новосибирцы встретили утро понедельника в 10-балльных пробках
Проезд по дорогам затрудняют больше полутора десятка аварий
В понедельник, 3 декабря, в утренний час пик пробки в Новосибирске достигли максимального уровня.
Сервис Яндекс.Пробки оценил загруженность городских дорог на 10 баллов примерно в 8:25.
Сейчас на правом берегу сильнее всего затруднено движение на Большевистской, Выборной, Богдана Хмельницкого, Танковой, Ипподромской, Кедровой, Объединения. На левом берегу заторы парализовали Троллейную, Станиславского, Немировича-Данченко, проезд Энергетиков, Советское шоссе. Чтобы проехать самые загруженные улицы, водители вынуждены снижать скорость до 3 км/ч.
Проезд по дорогам затрудняют аварии: их на карте отмечено больше полутора десятка.
В пятницу, 30 ноября, пробки на дорогах Новосибирска достигли уровня в 10 баллов во второй половине дня. Самый внушительный затор собрался на Большевистской. Главной его причиной очевидцы называли фуру, которая ушла в кювет. Приехавший её вызволять автокран занял дополнительные полосы на дороге.
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Ольга Хмелевская
Фото Александра Коротченко (1) скриншот yandex.ru/maps (2)