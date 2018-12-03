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Аналитики подсчитали, сколько новосибирцев зарабатывают больше 100 тысяч

Каждый четвёртый работник живёт в нищете

Доля жителей, зарабатывающих больше 100 тысяч рублей, в Новосибирской области оказалась на уровне 2,46%
Доля жителей, зарабатывающих больше 100 тысяч рублей, в Новосибирской области оказалась на уровне 2,46%


Специалисты аналитического агентства РИА Рейтинг выяснили, какой процент работающих россиян получает больше 100 тысяч рублей в месяц, — на фоне других регионов Новосибирская область оказалась не в самом выгодном положении.


Как показало исследование на основе данных Росстата, чаще всего размер зарплат в Новосибирской области варьируется от 15 до 35 тысяч рублей. Зарплату в этом диапазоне получает половина работающих жителей региона. Почти у четверти новосибирцев (24,7%) зарплата ниже 15 тысяч рублей. 


Больше 100 тысяч рублей за вычетом НДФЛ стабильно зарабатывают лишь 2,46% новосибирцев.


С этими показателями Новосибирская область, как и в прошлом году, занимает 26-е место в рейтинге российских регионов по уровню и распределению зарплат.


Лидером рейтинга (1-е место) оказался Ямало-Ненецкий автономный округ. Зарплату выше 100 тысяч рублей в этом регионе получают 27,03% жителей. На последнем, 85-м месте, оказалась Республика Адыгея, в которой больше 100 тысяч зарабатывают только 0,59% жителей.


«В целом по России 4,4% работников могут похвастаться зарплатой (за вычетом НДФЛ) более 100 тысяч рублей в месяц, и за год их доля увеличилась примерно на 0,3 процентного пункта. Такая зарплата почти в любой ситуации обеспечивает средний достаток для работника, а зачастую можно даже говорить о высоком финансовом благополучии при таком уровне оплаты труда. <…> При этом лишь 17 регионов характеризуются долей высокооплачиваемых работников выше среднероссийского значения. В половине регионов значение данного показателя составляет менее 1,6%», — резюмировали авторы исследования.

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