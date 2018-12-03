Новосибирский диггер спас восемь щенков, которые застряли под бетонной плитой

Диггеру потребовалось полчаса, чтобы вытащить из ущелья щенков и их маму

Сначала диггер спас взрослую собаку, а затем щенков





Новосибирский диггер из проекта «За гранью дозволенного» Евгений Кочкин спас восемь щенков, которые родились под бетонной плитой, об этом сообщает телеграм-канал Mash.





Первыми щенков заметили местные жители, но вытащить животных они не смогли, поскольку проход между плитой был очень узким. На спасение четвероногих пришёл диггер Евгений, который с трудом залез в узкое ущелье, но всё же добрался до щенков.





Как сообщает телеграм-канал Mash, на спасение щенков и их мамы ушло примерно полчаса. Сейчас с ними всё в порядке — их увезли на передержку.





«Спасли тут недавно с ребятами 8 щенков от мучительной холодной гибели. Подготовка к спасательной операции длилась ровно неделю. Спасибо большое девочкам из Помощи животным "ДЖиМ", за организацию спасательной операции и подготовке местности, а так же за огромную помощь во время спасения наших маленьких комочков», — сообщил Евгений на своей странице в социальной сети «Вконтакте».











В августе Евгений Кочкин спас щенка, который провалился в коллектор в Заельцовском районе Новосибирска.С первого раза пса спасти не удалось — тоннель оказался слишком узким, к тому же диггер отравился едким газом. Позже он повторно пошел на помощь четвероногому и вытащил его из коллектора.



