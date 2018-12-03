Новосибирские танцовщицы приняли участие в международном флешмобе

Флешмоб посвящён международному дню самбы

2 декабря по всему миру отмечается международный день самбы
2 декабря по всему миру отмечается международный день самбы


Новосибирские танцовщицы из танцевальной школы Forró ao Vivo в Новосибирске приняли участие в международном флешмобе, который посвящён международному дню самбы. Для этого они записали видео своего танца и отправили его организаторам мероприятия International Samba Day в Бразилию. 


«У нас было желание поддержать самбу, потому что в России она развита мало. Не так много городов в принципе танцуют самбу, тем более парную. <…> Мы хотели таким образом поддержать идею ребят, которые всё это организовывали, и показать здесь [в Новосибирске], у нас ребятам, что это не только мы танцуем самбу, а ещё и весь мир её пляшет», — рассказала корреспонденту НГС Анастасия Петрова, преподаватель школы парных бразильских танцев Forró ao Vivo-Новосибирск.


Движения танцовщики учили примерно полтора месяца, а в ноябре в торгово-развлекательном центре «Эдем» записали видео танца. По словам Анастасии, новосибирская школа Forró ao Vivo уже третий раз принимает участие в этом флешмобе, это позволяет им почувствовать причастность к чему-то глобальному.    


«Наверное, [мы можем] почувствовать причастность к чему-то мировому и глобальному. Где-то есть люди, которым нравится то же самое, которых вдохновляет то же самое. И это может быть на противоположном краю света, совершенно на противоположной стороне планеты, и это здорово», — добавила Анастасия Петрова. 


Идея флешмоба заключалась в том, чтобы люди в разных уголках страны станцевали одинаковые движения на камеру и отправили готовые видео организаторам мероприятия. Полученные видео были смонтированы в один большой ролик, который опубликовали на YouTube-канале мероприятия. 


По информации организаторов, размещённой на официальной странице в Facebook, во флешмобе приняли участие 39 стран, 116 городов, в том числе семь российских: Москва, Новосибирск, Архангельск, Чебоксары, Хабаровск, Киров, Ульяновск. Всего было задействовано около 3000 танцоров. 


На общем видео танец новосибирских участников начинается на 31-й минуте.



Недавно новосибирец решил запустить в «Инстаграме» необычный флешмоб — он предложил жителям города подписывать фотографии Новосибирска словом, оканчивающимся на «но», и публиковать их в социальных сетях. Эту идею поддержала редакция НГС и составила несколько вариантов, которые, возможно, помогут жителям города придумать, что они могут сказать о Новосибирске. 

Прочтений: 698

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарий

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено