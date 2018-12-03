Новосибирские танцовщицы приняли участие в международном флешмобе

2 декабря по всему миру отмечается международный день самбы





Новосибирские танцовщицы из танцевальной школы Forró ao Vivo в Новосибирске приняли участие в международном флешмобе, который посвящён международному дню самбы. Для этого они записали видео своего танца и отправили его организаторам мероприятия International Samba Day в Бразилию.





«У нас было желание поддержать самбу, потому что в России она развита мало. Не так много городов в принципе танцуют самбу, тем более парную. <…> Мы хотели таким образом поддержать идею ребят, которые всё это организовывали, и показать здесь [в Новосибирске], у нас ребятам, что это не только мы танцуем самбу, а ещё и весь мир её пляшет», — рассказала корреспонденту НГС Анастасия Петрова, преподаватель школы парных бразильских танцев Forró ao Vivo-Новосибирск.





Движения танцовщики учили примерно полтора месяца, а в ноябре в торгово-развлекательном центре «Эдем» записали видео танца. По словам Анастасии, новосибирская школа Forró ao Vivo уже третий раз принимает участие в этом флешмобе, это позволяет им почувствовать причастность к чему-то глобальному.





«Наверное, [мы можем] почувствовать причастность к чему-то мировому и глобальному. Где-то есть люди, которым нравится то же самое, которых вдохновляет то же самое. И это может быть на противоположном краю света, совершенно на противоположной стороне планеты, и это здорово», — добавила Анастасия Петрова.





Идея флешмоба заключалась в том, чтобы люди в разных уголках страны станцевали одинаковые движения на камеру и отправили готовые видео организаторам мероприятия. Полученные видео были смонтированы в один большой ролик, который опубликовали на YouTube-канале мероприятия.







По информации организаторов, размещённой на официальной странице в Facebook, во флешмобе приняли участие 39 стран, 116 городов, в том числе семь российских: Москва, Новосибирск, Архангельск, Чебоксары, Хабаровск, Киров, Ульяновск. Всего было задействовано около 3000 танцоров.





На общем видео танец новосибирских участников начинается на 31-й минуте.









Недавно новосибирец решил запустить в «Инстаграме» необычный флешмоб — он предложил жителям города подписывать фотографии Новосибирска словом, оканчивающимся на «но», и публиковать их в социальных сетях. Эту идею поддержала редакция НГС и составила несколько вариантов, которые, возможно, помогут жителям города придумать, что они могут сказать о Новосибирске.