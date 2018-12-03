Больше не ирландский: закрытый больше двух лет назад бар «Шемрок» возобновил работу

Он кардинально поменял концепцию

В новом баре решили сделать упор на коктейли и вино
В новом баре решили сделать упор на коктейли и вино


В минувшее воскресенье новосибирский бар «Шемрок» вновь начал работать с обновленным интерьером и концепцией — теперь это не ирландский паб, как раньше.


Ирландский паб «Шемрок» был открыт в 1998 году владельцами новосибирской группы «Септима» и просуществовал до 2015 года. Как рассказал корреспонденту НГС руководитель и совладелец нового «Шемрока» Никита Мельников, бар был выкуплен одним из его первоначальных учредителей, который решил попробовать вернуть к жизни проект, «который много значил для целого поколения жителей города».


Интерьер стал более универсальным, хотя прежняя планировка зала сохранилась
Интерьер стал более универсальным, хотя прежняя планировка зала сохранилась


Название и базовую планировку помещения было решено сохранить. Но обновленный дизайн лишён отчетливого ирландского колорита, а из названия исчезло определение «ирландский паб». Теперь «Шемрок» называется просто «рестопабом».


В меню остались отдельные классические ирландские блюда (боксти, колканон), но в целом теперь это заведение— просто современной европейской кухни с элементами «паназии» (телятина вок, соте из мидий, том ям). Тема Ирландии ярко выражена только в разделе коктейлей, где каждой области этой страны посвящена отдельная страница. Цены на горячее начинаются от 320 рублей за хрустящих карасей с зеленым соусом, а самое дорогое блюдо — рулька в горчичном маринаде обойдётся в 880 рублей.


Обновлённому бару придется побороться за клиентов с десятками подобных заведений по всему городу
Обновлённому бару придется побороться за клиентов с десятками подобных заведений по всему городу


В пабе достаточно большая винная карта, а для самого вина прямо в углу зала, на входе соорудили комнату для хранения вина, где поддерживается постоянная температура. Для посетителей пока открыт только первый этаж, а в подвале, где ранее стояли бильярдные столы, должен появиться некий новый проект, подробности которого создатели нового «Шемрока» пока не раскрывают.


Новый «Шемрок» выходит на рынок в совершенно иных условиях. В 1998 году, когда заведение начало работать впервые, оно стало самым крупным баром европейского типа в городе. Единственный его конкурент на тот момент — Old Irish — занимал помещение перестроенной квартиры на первом этаже, а его размер увеличился только после реконструкции всего здания. «Шемрок» на заре своей истории был одним из обязательных мест встреч тогдашней бизнес-элиты, высокопоставленных чиновников, силовиков и т.д.


Посетителей ждёт в баре обобщённая европейская кухня
Посетителей ждёт в баре обобщённая европейская кухня


Сегодня в городе работают уже десятки заведений, которые претендуют на более или менее состоятельную публику. Только в десятиминутной шаговой доступности от «Шемрока» работает не меньше трех таких заведений: «Бочкари», Public Pub, а также открывшийся этой осенью «Кино, вино и домино».

Прочтений: 3562

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (20)20
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено