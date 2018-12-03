Больше не ирландский: закрытый больше двух лет назад бар «Шемрок» возобновил работу

В новом баре решили сделать упор на коктейли и вино





В минувшее воскресенье новосибирский бар «Шемрок» вновь начал работать с обновленным интерьером и концепцией — теперь это не ирландский паб, как раньше.







Ирландский паб «Шемрок» был открыт в 1998 году владельцами новосибирской группы «Септима» и просуществовал до 2015 года. Как рассказал корреспонденту НГС руководитель и совладелец нового «Шемрока» Никита Мельников, бар был выкуплен одним из его первоначальных учредителей, который решил попробовать вернуть к жизни проект, «который много значил для целого поколения жителей города».







Интерьер стал более универсальным, хотя прежняя планировка зала сохранилась





Название и базовую планировку помещения было решено сохранить. Но обновленный дизайн лишён отчетливого ирландского колорита, а из названия исчезло определение «ирландский паб». Теперь «Шемрок» называется просто «рестопабом».







В меню остались отдельные классические ирландские блюда (боксти, колканон), но в целом теперь это заведение— просто современной европейской кухни с элементами «паназии» (телятина вок, соте из мидий, том ям). Тема Ирландии ярко выражена только в разделе коктейлей, где каждой области этой страны посвящена отдельная страница. Цены на горячее начинаются от 320 рублей за хрустящих карасей с зеленым соусом, а самое дорогое блюдо — рулька в горчичном маринаде обойдётся в 880 рублей.







Обновлённому бару придется побороться за клиентов с десятками подобных заведений по всему городу





В пабе достаточно большая винная карта, а для самого вина прямо в углу зала, на входе соорудили комнату для хранения вина, где поддерживается постоянная температура. Для посетителей пока открыт только первый этаж, а в подвале, где ранее стояли бильярдные столы, должен появиться некий новый проект, подробности которого создатели нового «Шемрока» пока не раскрывают.







Новый «Шемрок» выходит на рынок в совершенно иных условиях. В 1998 году, когда заведение начало работать впервые, оно стало самым крупным баром европейского типа в городе. Единственный его конкурент на тот момент — Old Irish — занимал помещение перестроенной квартиры на первом этаже, а его размер увеличился только после реконструкции всего здания. «Шемрок» на заре своей истории был одним из обязательных мест встреч тогдашней бизнес-элиты, высокопоставленных чиновников, силовиков и т.д.







Посетителей ждёт в баре обобщённая европейская кухня





Сегодня в городе работают уже десятки заведений, которые претендуют на более или менее состоятельную публику. Только в десятиминутной шаговой доступности от «Шемрока» работает не меньше трех таких заведений: «Бочкари», Public Pub, а также открывшийся этой осенью «Кино, вино и домино».

