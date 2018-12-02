В Калининском районе загорелась многоэтажка

На месте были две пожарные машины, спасатели МЧС и полиция





Вечером 2 декабря в Калининском районе Новосибирска произошло возгорание в многоэтажном доме. На улице Учительской, 48 загорелась квартира на четвёртом этаже.







«Пожар был на четвёртом этаже, дым распространялся как вверх, так и вниз. Доходил от второго до восьмого этажа, но, возможно, и выше. На первом этаже был только запах, без дыма. По словам пожарных, горела квартира <...> бабушки. <...> Я так поняла, что бабушку спустили на первый этаж, на котором я живу. К нам в дверь стучали люди, [потому что] бабушке какой-то было тяжело стоять, папа мой выносил стул, возможно, это и была та бабушка из квартиры», — сообщила корреспонденту НГС в личной переписке жительница дома на Учительской, 48.





По словам жительницы дома, пожар начался около 18:30, к 19:00 подъехали две пожарные машины, также на месте были спасатели МЧС и полиция. Всех жителей дома не эвакуировали, на улицу вывели только жильцов четвёртого и пятого этажей, где было сильное задымление.





«Сейчас обстановка устаканилась, но еще стоит одна пожарка, вроде удалось потушить пожар, но дым ещё выходит, не так сильно, конечно, но выходит», — написала жительница дома корреспонденту НГС в 20:30.







Недавно в Заельцовском районе произошло возгорание в двухэтажном доме — из-за пожара пришлось эвакуировать жильцов.