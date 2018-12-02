Баскетбол: БК «Новосибирск» проиграл «Самаре» в матче Суперлиги, прервав свою серию побед

Больше всего очков для команды набрал разыгрывающий Сергей Токарев

Команда проиграла со счётом 73:83

Баскетбольный клуб «Новосибирск» проиграл команде «Самара» в домашнем матче Первого дивизиона регулярного чемпионата российской Суперлиги.







Игра проходила 2 декабря на стадионе СК «Север» в Новосибирске. Встреча завершилась со счётом 73:83 в пользу самарских баскетболистов. При этом все четыре периода «Новосибирск» отставал на несколько очков — много бросков не попадали в корзину (15:21, 12:18, 11:17, 25:27).







Больше всего очков новосибирской команде принёс разыгрывающий Сергей Токарев — 21 очко. В копилке у тяжёлого форварда Дмитрия Флиса 15 очков.







Следующую встречу БК «Новосибирск» проведёт с клубом «ЦСКА-2» 5 декабря. Прошлую игру новосибирцы выиграли у команды «Восток-65» со счётом 85:68.