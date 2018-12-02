подробности

Баскетбол: БК «Новосибирск» проиграл «Самаре» в матче Суперлиги, прервав свою серию побед

Больше всего очков для команды набрал разыгрывающий Сергей Токарев

Команда проиграла со счётом 73:83
Команда проиграла со счётом 73:83

Баскетбольный клуб «Новосибирск» проиграл команде «Самара» в домашнем матче Первого дивизиона регулярного чемпионата российской Суперлиги.


Игра проходила 2 декабря на стадионе СК «Север» в Новосибирске. Встреча завершилась со счётом 73:83 в пользу самарских баскетболистов. При этом все четыре периода «Новосибирск» отставал на несколько очков — много бросков не попадали в корзину (15:21, 12:18, 11:17, 25:27).


Больше всего очков новосибирской команде принёс разыгрывающий Сергей Токарев — 21 очко. В копилке у тяжёлого форварда Дмитрия Флиса 15 очков.


Следующую встречу БК «Новосибирск» проведёт с клубом «ЦСКА-2» 5 декабря. Прошлую игру новосибирцы выиграли у команды «Восток-65» со счётом 85:68.

Прочтений: 1413

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарий

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено