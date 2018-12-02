Баскетбол: БК «Новосибирск» проиграл «Самаре» в матче Суперлиги, прервав свою серию побед
Больше всего очков для команды набрал разыгрывающий Сергей Токарев
Баскетбольный клуб «Новосибирск» проиграл команде «Самара» в домашнем матче Первого дивизиона регулярного чемпионата российской Суперлиги.
Игра проходила 2 декабря на стадионе СК «Север» в Новосибирске. Встреча завершилась со счётом 73:83 в пользу самарских баскетболистов. При этом все четыре периода «Новосибирск» отставал на несколько очков — много бросков не попадали в корзину (15:21, 12:18, 11:17, 25:27).
Больше всего очков новосибирской команде принёс разыгрывающий Сергей Токарев — 21 очко. В копилке у тяжёлого форварда Дмитрия Флиса 15 очков.
Следующую встречу БК «Новосибирск» проведёт с клубом «ЦСКА-2» 5 декабря. Прошлую игру новосибирцы выиграли у команды «Восток-65» со счётом 85:68.
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Дмитрий Здорников
Фото bcnovosibirsk.ru