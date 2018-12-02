«Только зашли на сеанс — объявили эвакуацию»: из «Сан Сити» вывели посетителей
Пока на месте нет пожарных
Днём 2 декабря из МФК «Сан Сити» в Ленинском районе Новосибирска по сигналу тревоги эвакуировали всех посетителей и работников.
По информации очевидца Тихона Соболева, эвакуация из МФК началась около 14:45.
«Объявили эвакуацию как только зашли на сеанс. Пожарных нет», — сообщил читатель.
Как сообщил корреспонденту НГС один из работников МФК «Сан Сити» Олег, эвакуация была учебной и продлилась несколько минут. «Мы спокойно вышли, покурили и нас запустили обратно. Единственное, что плохо — сейчас в зале никого, кроме нас», — рассказал Олег.
18 октября эвакуация прошла в здании «Сибирского Молла» в Октябрьском районе — по словам очевидца, в здании сработала пожарная тревога.
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Дмитрий Здорников
Фото Тихона Соболева