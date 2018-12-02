«Только зашли на сеанс — объявили эвакуацию»: из «Сан Сити» вывели посетителей

Пока на месте нет пожарных

Об этом сообщил читатель

Днём 2 декабря из МФК «Сан Сити» в Ленинском районе Новосибирска по сигналу тревоги эвакуировали всех посетителей и работников.







По информации очевидца Тихона Соболева, эвакуация из МФК началась около 14:45.







«Объявили эвакуацию как только зашли на сеанс. Пожарных нет», — сообщил читатель.







Как сообщил корреспонденту НГС один из работников МФК «Сан Сити» Олег, эвакуация была учебной и продлилась несколько минут. «Мы спокойно вышли, покурили и нас запустили обратно. Единственное, что плохо — сейчас в зале никого, кроме нас», — рассказал Олег.





18 октября эвакуация прошла в здании «Сибирского Молла» в Октябрьском районе — по словам очевидца, в здании сработала пожарная тревога.