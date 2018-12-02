«Здесь невозможно находиться»: лидер группы «Чайф» устроил скандал из-за жары в самолёте

Температура в салоне самолёта ещё до вылета поднялась до 40 градусов

Вылет задержали на 30 минут, а в салоне было душно и жарко

Сегодня утром, 2 декабря, пассажиры самолёта Embraer 170 компании S7 рейса Новосибирск — Екатеринбург столкнулись с проблемами — вылет задержали на 30 минут, а в салоне было душно и жарко. На борту самолёта летела группа «Чайф».





Об этом сообщает издание E1.RU, корреспонденты которого находились на борту самолёта. «Когда трап отъехал от самолета, в салоне стало невыносимо жарко, а из кондиционеров пошел обжигающий воздух. Бортпроводницы успокаивали пассажиров, уверяя, что кондиционирование воздуха в салоне заработает, когда самолет поднимется в небо, однако вылет откладывали», — пишет издание.





На этом же самолёте из Новосибирска в Екатеринбург возвращалась группа «Чайф». Стюардесса попросила прощения за задержку и высокую температуру у Владимира Шахрина и Владимира Бегунова, которые сидели в первом ряду.





«Да почему вы перед нами-то извиняетесь — вы перед людьми извиняйтесь!» — цитирует слова Шахрина издание E1.RU.





Пассажиры жаловались на высокую температуру, которая, с их слов, была около 40 градусов. Через какое-то время Владимир Шахрин пошел переговорить с пилотами по поводу неудобств в салоне.









«Трудности с температурой воздуха в салоне связаны с включением отбора воздуха из вспомогательной силовой установки прогрева гидросистем.





Сейчас гидросистемы прогреты, мы начнем буксировку, запуск двигателей, и температура в салоне будет нормальной», — цитирует слова командира самолёта E1.RU.





Как сообщает издание, даже после взлёта температура не пришла в норму, из-за чего нескольким пассажирам стало плохо — их пришлось приводить в себя нашатырём, водой и влажными полотенцами.





«Почему вы ничего не предпринимаете? Здесь же невозможно находиться! Бардак. Просто бардак», — приводит слова Шахрина екатеринбургское издание.





Корреспондент НГС направил запрос в пресс-центр компании S7 с просьбой предоставить комментарий по данной ситуации, а также рассказать, будет ли компания как-то компенсировать неудобства, полученные пассажирами во время полёта.





27 ноября самолёт c пассажирами авиакомпаний «Глобус» и S7 Airlines, вылетевший из Новосибирска, не смог сесть в аэропорту рядом с Петропавловском-Камчатским из-за сильного ветра — экипажу пришлось пережидать непогоду на запасном аэродроме.

